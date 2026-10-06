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फैक्ट चेक: पुराना है प्रेमानंद महाराज के रोने का ये वीडियो, हालिया विवादों से संबंधित नहीं

प्रेमानंद महाराज का रोते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. दावा किया जा रहा है कि यह उनके शिष्य की मौत के बाद का है. आजतक फैक्ट चेक में सामने आया कि वीडियो पुराना है और हालिया घटना से इसका कोई संबंध नहीं है.

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आजतक फैक्ट चेक

दावा
प्रेमानंद महाराज का ये वीडियो उनके शिष्य रसिक दुलारी की मौत के बाद का है, जिसमें वो काफी आहत नजर आ रहे हैं.
Social Media Users
सच्चाई
ये वीडियो हाल-फिलहाल का नहीं, बल्कि 1 मार्च, 2026 का है जब वो एक प्रवचन के दौरान भावुक हो गए थे.

वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के शिष्य की खुदकुशी के बाद एक नया और सनसनीखेज दावा सामने आया है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने आरोप लगाया है कि क्रिकेटर विराट कोहली को अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ महाराज के आश्रम जाने के लिए 5 करोड़ रुपये दिए गए थे.

इस बीच सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो रोते हुए नजर आ रहे हैं. इसमें वो कहते हैं कि भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं जब किसी का आश्रय नहीं रह जाता, और अभी उन्हें किसी बात की परवाह नहीं है. न मरने का डर है, न ही किसी कष्ट का कोई भय है.”

इसे अभी का बताकर कुछ लोग कह रहे हैं कि हालिया घटनाओं को लेकर वो कितने आहत हुए हैं, ये इस वीडियो में देखा जा सकता है. वीडियो को शेयर करते हुए एक ने लिखा, “प्रेमानंद महाराज जी अंदर से टूट गए. अगर प्रेमानंद महाराज जी को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार वो सभी ट्रॉलर होंगे, जो बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सटीक खबर के प्रेमानंद महाराज जी को ट्रॉल कर रहे हैं.”

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Premanand Maharaj viral video fake

 

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो महीनों पुराना है, और हालिया घटनाओं से संबंधित नहीं है.

कैसे पता चली सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये इसी साल 22 मार्च के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में मिला.

Premanand Maharaj viral video fake

इतनी बात तो यहीं साफ हो गई कि ये वीडियो वृंदावन में हुए हालिया हादसे से संबंधित नहीं है, क्योंकि आश्रम के शिष्य दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी की आत्महत्या की घटना 25 सितंबर को सामने आई थी.

इसके बाद हमें प्रेमानंद महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भजन मार्ग पर इसी साल 1 मार्च को अपलोड किया गया इसका लंबा वर्जन मिला. उसी दिन ‘एकांतिक वार्तालाप और दर्शन’ के दौरान प्रेमानंद महाराज जब प्रवचन दे रहे थे, तब उन्होंने ये बात कही थी. 

 

करीब 39 मिनट के इस वीडियो में ठीक 7 मिनट 10 सेकंड पर वायरल वीडियो वाला हिस्सा आता है. यानी बात साफ है कि महीनों पुराने एक वीडियो को हाल में हुई घटना से जोड़कर भ्रामक तरीके से शेयर किया जा रहा है.

रसिक दुलारी की मौत पर क्या बोले प्रेमानंद?

रसिक दुलारी की मौत को लेकर प्रेमानंद महाराज के बयान का कोई वीडियो हमें नहीं मिला. लेकिन न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक वृंदावन के राधा केलि कुंज ट्रस्ट ने आधिकारिक तौर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये रसिक दुलारी के साथ हुई घटना पर दुख व्यक्त किया था, और बताया था कि प्रेमानंद महाराज व्यथित हैं. साथ ही घटना की पुलिस जांच पूरी न होने तक किसी भी प्रकार की अपुष्ट जानकारी या अफवाह न फैलाने की अपील की गई थी.
 

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