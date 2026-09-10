फैक्ट चेक: जनसैलाब का ये वीडियो हाल-फिलहाल में हुई राहुल गांधी की किसी रैली का नहीं है

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 8 सितंबर को दो दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे. अब लोगों की भारी भीड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसे शेयर कर रहे कुछ यूजर्स का कहना है कि ये उत्तर प्रदेश का नजारा है, जहां राहुल गांधी के समर्थन में ये भीड़ जुटी थी.

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वायरल वीडियो में हजारों की तादाद में लोगों को किसी बड़े से टेंट के बाहर आते हुए देखा जा सकता है. भीड़ में कई जगहों पर कांग्रेस का झंडा भी देखा जा सकता है.

इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ने लिखा, “राहुल गांधी के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब, उत्तर प्रदेश.” वहीं कुछ ने इसे खासतौर पर रायबरेली का बताकर शेयर किया.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो न तो अभी का है, और न ही उत्तर प्रदेश का है. ये गुजरात के दाहोद में मई 2022 में हुई कांग्रेस रैली का है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी के एक्स हैंडल पर मिला, जिसे उन्होंने 10 मई, 2022 को पोस्ट किया था.

इतनी बात से ये साफ हो जाता है कि ये वीडियो हाल-फिलहाल का नहीं है. कांग्रेस ने अपने इस एक्स पोस्ट में बताया था कि ये वीडियो गुजरात के दाहोद का है.

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कीवर्ड सर्च के जरिए हमें मई 2022 की ‘एबीपी न्यूज’, ‘दैनिक जागरण’ और ‘द हिंदू’ की रिपोर्ट्स मिलीं, जिनके मुताबिक, राहुल गांधी ने 10 मई, 2022 को गुजरात के दाहोद में एक आदिवासी सत्याग्रह कार्यक्रम को संबोधित किया था.

क्या हुआ था दाहोद में?

दाहोद में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे. राहुल गांधी ने यहां केंद्र और गुजरात की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों को उठाया था.

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान कहा था कि गुजरात में विरोध प्रदर्शन करने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है. उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य में लोगों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की आजादी नहीं है.

इसके अलावा राहुल गांधी ने दाहोद में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनने पर आदिवासियों के हितों के लिए काम किया जाएगा. राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनकी नीतियों ने देश को दो हिस्सों में बांट दिया है.

कुल मिलाकर बात साफ है कि इस वीडियो का राहुल गांधी के हालिया उत्तर प्रदेश या रायबरेली दौरे से कोई लेना-देना नहीं है.

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