VIDEO: शख्स ने इंसान नहीं, जहरीले सांप को दी जिंदगी, मुंह से CPR देकर बचाई जान

गुजरात के वलसाड जिले के वापी से इंसानियत और जीवदया की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है. यहां एक कंपनी से रेस्क्यू किया गया सांप लगभग बेहोशी की हालत में था. शरीर में कोई खास हलचल नहीं दिख रही थी. तभी एक जीवदया प्रेमी ने उसकी जान बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया.

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जीवदया प्रेमी ने मुंह से दिया सीपीआर

मामला वापी के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक कंपनी का है. यहां सांप दिखाई देने के बाद उसका रेस्क्यू किया गया था. रेस्क्यू के दौरान सांप की हालत बेहद गंभीर बताई गई. वह लगभग अचेत अवस्था में था. इसके बाद जीवदया प्रेमी संजय पवार ने उसे बचाने की कोशिश शुरू की.

संजय पवार ने सांप को CPR देने का प्रयास किया. उन्होंने सांप को मुंह से सांस दी और कुछ देर तक उसे इसी तरह बचाने की कोशिश करते रहे. शुरुआत में सांप बिल्कुल निष्क्रिय नजर आ रहा था, लेकिन कुछ देर की कोशिश के बाद उसके शरीर में हलचल दिखाई देने लगी. सांप में हरकत देखकर वहां मौजूद लोगों को भी उसके बचने की उम्मीद जगी.

सीपीआर देने का वीडियो हुआ वायरल

बताया जा रहा है कि यह सांप बिनजहरीला था. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में संजय पवार को सांप की जान बचाने के लिए CPR देते हुए देखा जा सकता है.

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आमतौर पर सांप को देखते ही लोग डर जाते हैं और उससे दूरी बनाने लगते हैं, लेकिन इस मामले में संजय पवार ने उसकी जान बचाने के लिए प्रयास किया. उनकी कोशिश ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि इंसानियत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि बेजुबान जीवों के प्रति दया और संवेदना में भी दिखाई देती है.

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