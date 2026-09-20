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6 घंटे की पैरोल पर घर पहुंचा काला जठेड़ी, बजने लगे ढोल... जुड़वां बेटियों का होना है नामकरण, घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स

कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को अदालत से 6 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली है. उसके घर पहुंचते ही ढोल नगाड़े बजने लगे. वह शाम 5 बजे तक सोनीपत के जठेड़ी गांव स्थित अपने घर पर रहेगा. इस दौरान वह अपनी जुड़वां बेटियों के नामकरण कार्यक्रम में शामिल होगा. सुरक्षा को देखते हुए घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

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काला जठेड़ी के घर पहुंचते ही बजे ढोल. (Photo: Screengrab)
काला जठेड़ी के घर पहुंचते ही बजे ढोल. (Photo: Screengrab)

हरियाणा के सोनीपत में कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी आज 6 घंटे की कस्टडी पैरोल पर अपने गांव जठेड़ी स्थित घर पहुंचा. जैसे ही वह पुलिस के साथ वाहन से उतरा, ढोल नगाड़े बजने लगे. अदालत से मिली पैरोल के तहत उसे शाम 5 बजे तक घर पर रहने की मंजूरी मिली है. इस दौरान वह अपनी जुड़वां बेटियों के नामकरण कार्यक्रम में शामिल होगा.

दरअसल, काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा चौधरी ने करीब तीन महीने पहले जुड़वां बेटियों को जन्म दिया था. दोनों बेटियों के नामकरण का कार्यक्रम आज जठेड़ी गांव में स्थित काला जठेड़ी के घर पर किया जा रहा है. परिवार की ओर से कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गईं और घर को फूलों से सजाया गया है.

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काला जठेड़ी को अपनी दोनों बेटियों के नामकरण संस्कार में शामिल होने के लिए 6 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली है. वह शाम 5 बजे तक वहां रहेगा. नामकरण कार्यक्रम परिवार के रीति-रिवाज के मुताबिक किया जा रहा है. कार्यक्रम में परिवार और करीबी लोग शामिल होंगे.

यह भी पढ़ें: काला जठेड़ी के घर गूंजी किलकारी, अनुराधा चौधरी बनीं जुड़वा बेटियों की मां, कोर्ट ने गैंगस्टर को दी 4 घंटे की कस्टडी पैरोल

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काला जठेड़ी के गांव पहुंचने को देखते हुए सोनीपत पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. जठेड़ी गांव में उसके घर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस की टीम लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रख रही है. काला जठेड़ी को कस्टडी पैरोल के दौरान तय शर्तों के तहत सुरक्षा घेरे में रखा जाएगा.

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पुलिस की मौजूदगी में ही वह घर और कार्यक्रम स्थल पर रहेगा. नामकरण कार्यक्रम को लेकर उसके घर को फूलों से सजाया गया है. परिवार में जुड़वां बेटियों के जन्म के बाद होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की गई हैं.

काला जठेड़ी की पत्नी ने क्या कहा?

इसको लेकर काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा ने कहा कि काफी साल बाद पति शुभ मौके पर घर आ रहे हैं. पैरोल मिली है. उनकी जमानत के लिए नियमों के अनुसार जो भी चीजें होती हैं, वो हम करेंगे. काला जठेड़ी के घर पहुंचने से पहले ही इलाके में पुलिस तैनात है. सुरक्षा के मद्देनजर घर के आसपास आने-जाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है. फिलहाल सभी की नजर इस बात पर है कि 6 घंटे की कस्टडी पैरोल के दौरान काला जठेड़ी किस तरह अपने परिवार के साथ समय बिताता है और नामकरण कार्यक्रम में शामिल होता है.

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