'शहनाज गिल का IQ कमजोर', बोली टीवी की मशहूर एक्ट्रेस, बिग बॉस फेम पर कसा तंज

टेलीविजन इंडस्ट्री में लगता है कि अब एक नई कॉन्ट्रोवर्सी की शुरुआत होने वाली है. 'सपने सुहाने लड़कपन के' शो की एक्ट्रेस आंचल खुराना ने बिग बॉस फेम शहनाज गिल को लेकर ऐसे बयान दिए हैं, जिससे नया विवाद खड़ा हो सकता है. उन्होंने पंजाबी एक्ट्रेस के बर्ताव पर सवाल उठाए हैं. साथ ही साथ आंचल ने शहनाज के भाई शहबाज बदेशा को भी कई बातें कह डाली हैं.

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आंचल खुराना ने टेली मसाला को दिए इंटरव्यू में उस रियलिटी शो पर बात की, जिसमें वो और शहनाज गिल एक साथ थीं. इस शो का नाम मुझसे शादी करोगे था, जिसे पारस छाबड़ा ने होस्ट किया था. आंचल इस शो की विनर थीं, जबकि शहनाज वहां से बाहर चली गई थीं. इसके बाद आंचल ने शहनाज गिल को लेकर कई सारे दावे किए थे. अब उन्होंने एक बार फिर बिग बॉस फेम एक्ट्रेस पर तंज कसते हुए कुछ बातें कही हैं.

आंचल ने शहनाज को बताया 'चंट'

आंचल खुराना ने शहनाज गिल के लिए कहा- लोग शहनाज को लेकर इतने क्रेजी हैं...वो एक सेल्फ-ऑब्सेस्ड लड़की है. उसका IQ भी बहुत कम है. लेकिन लोग उसके वीडियोज इस तरह एडिट करते हैं कि वो एक भोली सी, क्यूट लड़की की तरह नजर आती है. वो बहुत चंट है, और मैं पंजाब में 8 महीने रही हूं. मैंने शहनाज गिल के बैकग्राउंड के बारे में क्या-क्या बातें नहीं सुनी हैं. उसका बैकग्राउंड वहां कितना बदनाम था.

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'लेकिन बिग बॉस और मुझसे शादी करोगे में मेकर्स ने शहनाज को एडिट इस तरह किया है कि वो शहबाज और शहनाज दोनों ही फनी लगते हैं. मगर दोनों ही बदतमीज लोग हैं.'

शहबाज पर भी किया 'वार'

आंचल ने आगे शहनाज के भाई शहबाज बदेशा को बदतमीज बुलाते हुए कहा- मुझे मालूम है वो मेरे बारे में कुछ बोलेगा और मैं उससे डरती नहीं हूं. मैंने उसको एक बार फुद्दू बोल दिया था, मुझे नहीं पता शायद ये गाली हो सकती है. लेकिन हमारी दिल्ली में ये बहुत आम शब्द है.

'मगर उसने इसका इतना बड़ा मुद्दा बनाया और बोला कि अरे रोडीज की औकात क्या है. वो शो देखता कौन है, तू कौन है? उसने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन शो में उसकी एक भी बात नहीं दिखाई गई. उसे आसानी से एडिट किया गया. मैंने उसे वो शब्द क्यों बोला, वो सबकुछ काट दिया. क्यों? क्योंकि वो शहनाज का भाई है. ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है.' अब देखना है कि शहनाज गिल या उनके भाई शहबाज बदेशा की तरफ से आंचल खुराना के बयान पर कोई रिएक्शन आता है या नहीं.

बात करें शहनाज गिल की, तो वो इस समय राघव जुयाल को डेट करने के लिए सुर्खियों में हैं. कुछ समय पहले दोनों साथ दिखे, जिससे उनके रिश्ते की चर्चा होने लगी. लेकिन दोनों ने ही एक-दूसरे को अपना दोस्त बुलाकर अफवाहों को खारिज किया.

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