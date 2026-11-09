ब्लाउज-दुपट्टा ओढ़कर लड़की बने काजी तौकीर, बांहों में लेकर झूमे मनीष, वॉशरूम में खींचकर किया लॉक, गलत तरीके से छुआ?

बिग बॉस 20 में धमाल जारी है. काजी तौकीर शो के एंटरटेनर हैं. लेकिन आने वाले एपिसोड में उनका अलग ही ह्यूमर लोगों को देखने को मिलेगा. शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें काजी लड़की बने हैं. उन्होंने लहंगा पहना है. लेकिन मैटर तब इंटेंस हुआ, जब उन्होंने मनीष गोयल पर गंभीर आरोप लगाए.

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लड़की बने काजी, हुआ बवाल

वायरल वीडियो में काजी ने फन करते हुए लहंगा पहना. पूरी तरह से काजी ने लड़की का गेटअप लिया. दुपट्टा सिर पर ओढ़ा. काजी को इस लुक में देखकर सभी हैरान हो गए. सबने काजी के लिए हूटिंग की. काजी का ये अवतार देख बीबी हाउस की लड़कियां उनकी नजर उतारने लगीं. माही ने काजी को हीरोइन का टैग दिया. काजी ने फन करते हुए मनीष को छेड़ा. मनीष भी पीछे नहीं रहे. उन्होंने काजी को बांहों में लिया और डांस किया. इसके बाद वो वॉशरूम के अंदर काजी को खींचकर लेकर गए.

Qazi Touqeer is back in another avatar! 😂 Dressed as a woman, but did he end up playing the WOMEN CARD too? 👀 @HotstarReality https://t.co/zyzsHJCl4k — BBTak (@BiggBoss_Tak) November 8, 2026

यहां तक तो सब ठीक था. काजी की इस मस्ती को सबने एंजॉय किया. लेकिन बाद में काजी ने मनीष पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया. काजी ने लिविंग रूम में मनीष को कहा- आपने जो हरकत की है, वो मुझे चुभ गई है. कल आपने कंट्रोल खो दिया था. वो मेरी बॉडी थी. मेरे अंदर एक औरत आई थी. आपने वो औरत पकड़ ली.

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काजी के इतने गंभीर आरोप सुनकर मनीष तिलमिला जाते हैं. उन्होंने काजी को कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है. तू करे तो मस्ती, कोई दूसरा करे तो वो अच्छा नहीं है. मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूं. ये सब मत करो. इतना नीचे मत गिरो. फिर बेडरूम में जाकर मनीष ने माही विज से काजी की शिकायत की. मनीष ने गु्स्से में कहा- मैं औरत हूं. आपने मुझे गलत तरीके से हाथ लगाया. ये कौन सा तरीका होता है बात करने का. मेरे साथ वुमन कार्ड मत खेलना.

इंटरनेट पर लोगों ने काजी के गट्स की तारीफ की है. वहीं कईयों ने मजे लिए. यूजर ने लिखा- पहली बार देखा है जब कोई मेल वुमन कार्ड खेल रहा है. अब देखना होगा सलमान खान वीकेंड का वार में इस एपिसोड पर सलमान कैसे रिएक्ट करेंगे.



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