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'अपनी बेटी को देखो', रीति ने की हदें पार! काजी तौकीर को दी गालियां, भड़के सिंगर, मनोज तिवारी से की शिकायत

मनोज तिवारी की बेटी रीति ने काजी तौकीर के साथ विवादित बहस की. रीति ने काजी को अपशब्द कहे, जिससे सिंगर भड़क गए. सोशल मीडिया पर रीति की आलोचना हो रही है.

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काजी पर किया कमेंट, ट्रोल हुईं रीति तिवारी (Credit: Screengrab)
काजी पर किया कमेंट, ट्रोल हुईं रीति तिवारी (Credit: Screengrab)

बिग बॉस 20 में नया बवाल हो गया है. इस वीक बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की बेटी रीति ने सुर्खियां बटोरी हुई हैं. उनके असली रंग अब शो में दिख रहे हैं. शो में काजी तौकीर और यंग डीएसए की टीम के बीच Diss बैटल चल रहा है. सभी खिलाड़ियों ने एक दूसरे को रोस्ट किया. लेकिन जो रीति ने किया, वो मर्यादा लांघ गया.

काजी से भिड़ीं रीति
शो के अपकमिंग एपिसोड में रीति तिवारी, उदिति और काजी तौकीर के बीच मुकाबला होगा. उन्हें एक दूसरे को रोस्ट करना था. काजी ने बड़ी ही तहजीब से, बिना किसी अपशब्द के रीति को रोस्ट किया. लेकिन जब रीति की बारी आई, उन्होंने सारी हदें पार कीं. रीति ने काजी को गाली दी. उन्हें और अदिति को लिंकअप करते हुए कुछ अपशब्द कहे. ये सुनकर काजी तौकीर भड़क गए.

उन्होंने गुस्से में अपनी जैकेट उतारी, वो रीति पर चिल्लाए. लेकिन यहां पर अपनी गलती समझने की बजाय रीति उल्टा काजी पर भड़कने लगीं. उदिति वहां से उठकर चली गईं. उन्होंने कहा कि वो ये सब नहीं सुनेंगी.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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काजी ने रीति को चुप होने को कहा. उन्होंने कहा- मैं ये सब नहीं सुन सकता. रीति ने हंसते हुए काजी की खिंचाई की. उन्होंने कहा कि काजी को मुद्दा मिल गया है. वो ये बातें उछालकर फुटेज ले रहे हैं. दोनों के बीच गहमागहमी हुई. रीति की भद्दी बातें सुनकर उदिति रोने लगीं. वहां पर काजी ने स्टैंड किया. उन्होंने कहा कि रोस्टिंग की लिमिट होती है. ये बहुत गंदी हरकत है. ये सब देखकर क्या मेरा खून गरम नहीं होगा?

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काजी ने आखिर में रीति के पिता मनोज तिवारी से शिकायत की. उन्होंने कैमरा को देखकर कहा- ये आपके लिए है मनोज तिवारी जी, आपकी बेटी को देखो. ये सही नहीं है.

ट्रोल हुईं रीति तिवारी
सोशल मीडिया पर रीति को उनकी अब्यूसिव लैंग्वेज के लिए बैशिंग मिल रही है. यूजर्स ने कहा कि वो ऐसी भद्दी बातें बोलकर अपने पिता का नाम खराब कर रही हैं. किसी ने कहा कि मनोज तिवारी ने बिग बॉस का गेम शालीनता और मर्यादा में रहकर खेला था. लेकिन रीति ऐसा नहीं कर रही हैं. यूजर्स ने सलमान खान से रीति को डांटने को कहा है. लोगों ने काजी की तारीफ की है.

उनका कहना है सिंगर ने बिना अपना आपा खोए रीति को हैंडल किया है. एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट्स ने भी रीति के बिहेवियर को कॉलआउट किया है. देखना होगा इस वीकेंड का वार में रीति पर क्या फैसला होता है.

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