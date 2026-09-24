जोधपुर में आग बुझाने पहुंचे थे दमकलकर्मी, अचानक फटा केमिकल टैंक, कई झुलसे

राजस्थान में जोधपुर के बासनी इलाके में बुधवार शाम केमिकल फैक्ट्री में लगी आग ने भीषण रूप ले लिया. आग पर काबू पाने की कोशिश चल ही रही थी कि फैक्ट्री में रखा केमिकल टैंक अचानक फट गया.धमाका इतना तेज था कि मौके पर मौजूद एक दर्जन से ज्यादा दमकलकर्मी झुलस गए. जानकारी के मुताबिक, घायलों में 8 कर्मी 50 फीसदी से ज्यादा झुलस गए हैं और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

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धमाके के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. झुलसे दमकलकर्मीयों को पहले दमकल वाहनों और वहां खड़ी एक पिकअप से एम्स पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद सभी को महात्मा गांधी अस्पताल की बर्न यूनिट में शिफ्ट किया गया. घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में अलग टीम लगाई गई है.

घटना की जानकारी मिलते ही जोधपुर कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस कमिश्नर अंशुमन भोमिया, नगर निगम आयुक्त राहुल जैन और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. बीएस जोधा अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए. पुलिस कमिश्नर अंशुमन भोमिया ने जानकारी दी कि विस्फोट में 8 दमकलकर्मीयों 50 फीसदी ज्यादा झुस गए हैं.

उनके लिए अलग बर्न ICU बनाया गया है और सभी का बर्निंग चार्ट तैयार किया जा रहा है. घायलों में दुर्गेश, प्रेम तंबोली, प्रवीण शर्मा, विनय पुरोहित, कुणाल, आसिफ खान, जोगाराम, सुमित, मोहम्मद हनीफ, अविनाश, प्रकाश, प्रदीप, सुरेंद्र और दिनेश शामिल हैं.

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फैक्ट्री में आग पर देर शाम एक बार काबू पा लिया गया था, लेकिन इसके बाद अचानक हुए विस्फोट से आग फिर भड़क उठी. इसके बाद दूसरी टीम मौके पर भेजी गई और फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने में जुटी रही.

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फैक्ट्री संचालक से होगी पूछताछ

अब जांच इस बात की भी हो रही है कि फैक्ट्री में कौन से केमिकल रखे गए थे और क्या उन्हें वहां रखने की इजाजत थी.पुलिस कमिश्नर ने कहा कि फैक्ट्री संचालक से पूछताछ की जाएगी. नियमों की अनदेखी सामने आने पर कार्रवाई होगी. घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दुख जताया है. फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता झुलसे दमकलकर्मियों का इलाज और फैक्ट्री में लगी आग को पूरी तरह नियंत्रित करना है.

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