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कर्नाटक: माता-पिता ने डांस से रोका, तनाव में 16 साल की छात्रा की हालत बिगड़ी, मौत

माता-पिता के डांस करने से मना करने पर कर्नाटक में एक बच्ची की तबीयत बिगड़ गई. हालात ज्यादा खराब होने पर छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. माता-पिता की रोक-टोक की वजह से बच्ची तनाव में थी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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माता-पिता ने डांस से रोकने पर तनाव में नाबालिग छात्रा की हालत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई. (Representational Photo)
माता-पिता ने डांस से रोकने पर तनाव में नाबालिग छात्रा की हालत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई. (Representational Photo)

कर्नाटक के कोप्पल जिले में 16 साल की छात्रा की मौत का मामला सामने आया. दरअसल, वह 10वीं क्लास में पढ़ती थी. पुलिस का कहना है कि माता-पिता की ओर से डांस करने पर रोक-टोक से वह परेशान थी.  22 सितंबर को घर में उसकी हालत बिगड़ गई.

मृतका की पहचान जयश्री चालावड़ी के रूप में हुई है. वह कोप्पल जिले के अगलकैरा गांव की रहने वाली थी. घटना के बाद परिवार ने उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने रात करीब 8.45 बजे उसे मृत घोषित कर दिया.

माता-पिता ने डांस से दूर रहने की दी थी सलाह

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पुलिस ने बताया कि जयश्री के माता-पिता ने उसे डांस करने से मना किया था. बताया जा रहा है कि इस बात को लेकर वह परेशान थी. पुलिस ने कहा है कि शुरुआती जानकारी में यही बात सामने आई है. हालांकि, मौत की पूरी वजह जांच के बाद ही साफ होगी.

यह घटना 22 सितंबर को दोपहर करीब 3 बजे से शाम 7 बजे के बीच हुई बताई जा रही है. उस समय जयश्री घर पर थी. परिवार को उसकी हालत बिगड़ने के बाद घटना की जानकारी मिली.

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यह भी पढ़ें: प्रेग्नेंट मिली नाबालिग डांसर, ऑर्केस्ट्रा की आड़ में बच्चियों के सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

नाबालिग की हालत बिगड़ने पर परिजन जयश्री को तुरंत सरकारी अस्पताल ले गए. उसे पहले हिटनाल के सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया गया. हालत गंभीर होने पर उसे कोप्पल जिला अस्पताल भेजा गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की. हालांकि, रात करीब 8.45 बजे डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी. इसके बाद परिवार में मातम छा गया.

जयश्री के पिता लक्ष्मण चालावड़ी ने मुनीराबाद पुलिस से संपर्क किया. लक्ष्मण की उम्र 38 साल है. वह दिहाड़ी मजदूरी करते हैं. उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी. परिवार ने पुलिस को बताया कि उन्हें जयश्री की मौत के मामले में किसी पर शक नहीं है. पुलिस ने परिवार के बयान दर्ज किए हैं. साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है.

मुनीराबाद पुलिस ने इस मामले में अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट (यूडीआर) दर्ज की है. यह रिपोर्ट यूडीआर नंबर 44/2026 के तहत दर्ज हुई है. पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 194 के तहत कार्रवाई शुरू की है.

यह भी पढ़ें: Patna NEET छात्रा मौत मामला: लिए गए 6 संदिग्धों के DNA सैंपल, क्या शंभू हॉस्टल में रेप हुआ था?

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पुलिस अब घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों से भी जानकारी ली जा सकती है. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और मौत की परिस्थितियों को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.
 

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