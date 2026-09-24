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पेट्रोल पंप पर खड़ी बस में अचानक लगी आग, ड्राइवर की सूझबूझ से बाल-बाल बचे 150 यात्री

रात करीब 2 बजे बसें सफर के लिए ईंधन भरवा रही थीं. तभी एक बस के इंजन वाले हिस्से से अचानक लपटें उठने लगीं. ड्राइवर ने आग देखी तो तुरंत बस से उतरकर यात्रियों को अलर्ट किया. मौके पर सभी बाहर निकल गए, इसके बाद देखते ही देखते बस पूरी तरह जल गई.

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पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवा रही एक निजी बस आग की चपेट में आ गई. (Photo-ITG)
पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवा रही एक निजी बस आग की चपेट में आ गई. (Photo-ITG)

हैदराबाद में गुरुवार तड़के बड़ा हादसा होते-होते टल गया.पेट्रोल पंप पर तेल भरवा रही एक निजी बस के इंजन वाले हिस्से से अचानक आग की लपटें उठने लगीं. बस में यात्री मौजूद थे, लेकिन ड्राइवर की सतर्कता से सभी समय रहते बाहर निकल गए. कुछ ही देर में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया. राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी की मौत या घायल होने की खबर नहीं है.

पुलिस के मुताबिक, नागोल स्थित श्री महालक्ष्मी रियल एस्टेट के करीब 150 लोग तीन बसों में सवार होकर गणेश प्रतिमा विसर्जन और दर्शन के लिए श्रीशैलम जा रहे थे. रात करीब 2 बजे गायत्री नगर के पास HP पेट्रोल पंप पर दो बसों में तेल भरा जा रहा था.

इसी दौरान मेन रोड पर खड़ी श्री लक्ष्मी नरसिम्हा ट्रैवल्स की बस नंबर TS 15 T 8558 के दाईं ओर इंजन वाले हिस्से में अचानक आग लग गई. 

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ड्राइवर की नजर जैसे ही आग पर पड़ी, उसने तुरंत बस से उतरकर यात्रियों को बाहर निकलने के लिए कहा, जिससे सभी यात्री मौके से सुरक्षित बाहर आ गए.

यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस बनी आग का गोला, 9 यात्रियों की दर्दनाक मौत

पुलिस और दमकल ने संभाला मोर्चा

आग की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची. कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया और पेट्रोल पंप के साथ आसपास मौजूद यात्रियों और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित की.

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आग इतनी तेजी से फैली कि बस पूरी तरह जल गई और उसे काफी नुकसान हुआ. पुलिस अब आग की वजहों का पता लगाने में जुटी है. फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. ड्राइवर की सतर्कता के चलते समय रहते सभी यात्री समय पर बाहर निकलने में सफल रहे. 

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