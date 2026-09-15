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'बिहार डूब रहा है, मनोज तिवारी बेटी के प्रमोशन में बिजी हैं', भोजपुरी एक्टर पर बरसी जनता

बिहार में बाढ़ के बीच मनोज तिवारी पर लोगों का गुस्सा सामने आया है. वायरल वीडियो में बेटी रीति तिवारी के Bigg Boss प्रमोशन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं.

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बिहार के लोगों का फूटा गुस्सा (Photo: Screengrab)
बिहार के लोगों का फूटा गुस्सा (Photo: Screengrab)

बिहार में बाढ़ ने कई इलाकों में तबाही मचा रखी है. पानी से घिरे लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और ऐसे वक्त में भोजपुरी एक्टर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है. कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें लोग मनोज तिवारी पर बिहार की बाढ़ की स्थिति को लेकर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं.

वायरल वीडियो में कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि जब बिहार में चुनाव का समय आता है तो नेता जनता के बीच वोट मांगने पहुंच जाते हैं, लेकिन जब प्रदेश बाढ़ की मार झेल रहा है तो वे कहां हैं?

इसी बीच मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चा तेज है. लोगों का दावा है कि मनोज तिवारी अपनी बेटी को प्रमोट करने के लिए बिग बॉस के मंच तक पहुंच सकते हैं, लेकिन बाढ़ प्रभावित बिहार के लोगों का हाल जानने के लिए उनके पास वक्त नहीं है. हालांकि, वायरल वीडियो में किए गए इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

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'बिहार डूब रहा है, मनोज तिवारी कहां हैं?'

एक वायरल वीडियो में एक शख्स मनोज तिवारी पर सवाल उठाते हुए कहता है कि चुनाव के दौरान वह बिहार आते हैं और लोगों से वोट मांगते हैं. लेकिन अभी जब बिहार बाढ़ की चपेट में है, तब उनकी मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.

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शख्स ने कहा- मनोज तिवारी बिहार में जब भी चुनाव होता है तो आकर वोट मांगते हैं. अब जब बिहार डूब रहा है तो मनोज तिवारी कहां हैं? इसके बाद वह मनोज तिवारी की बेटी के बिग बॉस प्रमोशन को लेकर तंज कसता है और कहता है- अपनी बेटी को ले जाकर बिग बॉस में प्रमोशन करने गए हैं.

बेटी के गाने पर भी कसा तंज

वायरल वीडियो में शख्स ने रीति तिवारी के गाने पर भी टिप्पणी की. उसने तंज कसते हुए कहा कि वह गाना ऐसा है कि- कान फट जाएंगे. इसके बाद उसने गाने की लाइन 'आय हाय हाय...' का जिक्र किया.

शख्स ने रीति के सोशल मीडिया फॉलोअर्स की संख्या का भी जिक्र करते हुए कहा- मात्र 13 हजार फॉलोअर्स हैं उस लड़की के और वो बिग बॉस में चली गई. उससे अच्छा तो हम गा देंगे. इसके बाद बात सीधे नेपोटिज्म पर पहुंच गई. वायरल वीडियो में शख्स कहता है- हम लोगों को थोड़े कोई बुलाएगा, क्योंकि हम लोगों का फादर कोई गॉडफादर नहीं है.

'नेपोटिज्म खत्म कीजिए, बिहार आइए'

वीडियो में मनोज तिवारी को लेकर नाराजगी जताते हुए शख्स ने आगे कहा- तो याद रखिए, नेपोटिज्म खत्म कीजिए, बिहार आइये, बिहार के लोगों से मिलिए. बेटी का प्रमोशन करने से सब नहीं हो जाएगा.

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन वीडियोज के बाद बिहार की बाढ़ और बिग बॉस का मुद्दा एक साथ चर्चा में आ गया है. एक तरफ लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद और नेताओं की मौजूदगी को लेकर सवाल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मनोज तिवारी की बेटी के बिग बॉस से जुड़े प्रमोशन को लेकर भी बहस छिड़ गई है.

हालांकि, वायरल वीडियो में लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों और दावों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया गया है. ऐसे में इन बयानों को फिलहाल लोगों की प्रतिक्रिया और सोशल मीडिया पर वायरल दावों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए.

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