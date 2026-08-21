क्यों संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' से बाहर हुईं दीपिका पादुकोण? प्रोड्यूसर ने कर दिया खुलासा

संदीप रेड्डी वांगा की मचअवेडेट एक्शन-ड्रामा फिल्म 'स्पिरिट' से दीपिका पादुकोण का अचानक बाहर होना इंडियन सिनेमा के गलियारों में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना. इस मेगा बजट फिल्म में साउथ सुपरस्टार प्रभास के अपोजिट दीपिका पादुकोण को ही कास्ट किया गया था, लेकिन बाद में उनकी जगह तृप्ति डिमरी की एंट्री हो गई. आखिर ये हुआ कैसे, इस पर खुलासा हुआ है.

और पढ़ें

दरअसल इस पूरे फेरबदल पर फिल्म के को-प्रोड्यूसर और संदीप वांगा के छोटे भाई प्रणय रेड्डी वांगा ने एक इंटरव्यू के दौरान चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि आखिर किन शर्तों और वजहों के चलते दीपिका को इस प्रोजेक्ट से अलग करना पड़ा.

स्क्रिप्ट पसंद आने के बावजूद बिगड़ी बात

एनटीवी तेलुगु को दिए अपने इंटरव्यू में प्रणय वांगा ने बताया कि दीपिका पादुकोण लगभग एक साल से भी ज्यादा समय से इस फिल्म की स्क्रिप्ट से जुड़ी हुई थीं. उन्हें फिल्म की कहानी और अपना किरदार बेहद पसंद आया था. डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका के बीच लंबे समय तक फिल्म के रोल को लेकर गहरी चर्चाएं भी हुईं और एक्ट्रेस ने इस प्रोजेक्ट में पूरी दिलचस्पी दिखाई थी. हालांकि, जब बात फिल्म की शूटिंग, तारीखों और फीस जैसे व्यावहारिक पहलुओं पर पहुंची, तो दोनों पक्षों के बीच सहमति बनना मुश्किल हो गया.

Advertisement

10% प्रॉफिट शेयर की मांग

प्रणय वांगा के मुताबिक, बातचीत के दौरान दीपिका की टीम ने अपनी तय फीस के साथ-साथ फिल्म के मुनाफे में 10 फीसदी हिस्सेदारी की मांग रख दी थी. इसके अलावा शूटिंग के घंटों और काम करने की शर्तों को लेकर भी दोनों के बीच काफी मतभेद निकलकर सामने आए.

चूंकि 'स्पिरिट' एक बहुत बड़े पैमाने पर बनने वाली फिल्म है, जिसमें प्रभास जैसे बड़े स्टार हैं और इसका शूटिंग शेड्यूल भी काफी लंबा है, इसलिए इन शर्तों को मान पाना मेकर्स के लिए व्यावहारिक नहीं था. आखिरकार इन असहमतियों को देखते हुए संदीप वांगा ने दीपिका से अलग होकर नई हीरोइन तलाशने का कठिन फैसला लिया.

तृप्ति डिमरी की हुई एंट्री

दीपिका के फिल्म से अलग होने के बाद मेकर्स ने तृप्ति डिमरी को इस रोल के लिए फाइनल किया, जिन्हें 'एनिमल' में उनके काम के लिए काफी तारीफें मिली थीं. हालांकि, 10 फीसदी प्रॉफिट शेयर की बात का दावा सिर्फ प्रोड्यूसर प्रणय की तरफ से आया है और खुद दीपिका पादुकोण ने इस पर सार्वजनिक तौर पर कोई कमेंट नहीं किया है. फिर भी, फिल्म जगत में इस बड़े फेरबदल को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं जारी हैं.

---- समाप्त ----