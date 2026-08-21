मिर्च में मिला लकड़ी का बुराद, हल्दी-धनिया में मिलावट... हैदराबाद में 11 हजार किलो एक्सपायर्ड मसाले जब्त

हैदराबाद में मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में मल्काजगिरी पुलिस ने दो यूनिटों पर छापेमारी कर 11,220 किलोग्राम मिलावटी और एक्सपायर्ड मसाले जब्त किए हैं. जिनमें लकड़ी के बुरादे के साथ मिलाया गया मिर्च पाउडर समेत विभिन्न मसाले शामिल हैं. पुलिस ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और गलत ब्रांडिंग के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि आरोपी लकड़ी के बुरादे और फूड कलर मिलाकर एक्सपायर्ड मसालों को नए पैकेटों में नई तारीख डालकर बाजार में खपा रहे थे.



मल्काजगिरी पुलिस कमिश्नर बी सुमति ने बताया कि आरोपी बेहद शातिर तरीके से मिलावटी प्रोडक्ट तैयार कर रहे थे. लाल मिर्च पाउडर में लकड़ी का बुरादा मिलाया गया था और उसे एक जानी-मानी कंपनी के उत्पाद जैसा दिखाने के लिए कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था. आरोपी एक्सपायर्ड हो चुके पुराने उत्पादों को नए पैकेटों में नई एक्सपायरी डेट डालकर पैक करते थे.

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तीन साल कर रहे थे मिलावट का धंधा



पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपी पिछले तीन सालों से हल्दी, मिर्च, धनिया और अन्य मसाला पाउडर में मिलावट का ये धंधा चला रहे थे. छापेमारी के दौरान कुल 11,220 किलोग्राम खाद्य उत्पाद और उपकरण जब्त किए गए. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि घटिया पदार्थों के जरिए खाद्य गुणवत्ता से जानबूझकर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

'H-FAST' की तर्ज पर काम करेगी पुलिस



उन्होंने आगे कहा कि मल्काजगिरी पुलिस 'H-FAST' (हैदराबाद - फूड एडल्ट्रेशन सर्विलांस टीम) की तर्ज पर काम करेगी. हैदराबाद पुलिस की 'एच-फास्ट' टीम इस साल मार्च से अब तक 280 टन से ज्यादा मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त कर चुकी है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में बीएनएस (BNS) के तहत गैर-इरादतन हत्या की कीशिश (culpable homicide) जैसी कड़ी धाराएं लगाई जाएंगी.

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