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एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी की याद में अपर्णा यादव ने गाया गाना, आवाज के मुरीद हुए फैन्स

भारत की महान शास्त्रीय गायिका एम.एस सुब्बुलक्ष्मी की 110वीं जयंती के अवसर पर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने उन्हें श्रद्धाजंलि दी. अपर्णा यादव ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है, जिसने हर किसी को उनका मुरीद कर दिया है.

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अपर्णा की आवाज में जादू (Photo: Screengrab)
अपर्णा की आवाज में जादू (Photo: Screengrab)

भारत की महान शास्त्रीय गायिका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी की जिंदगी अब बड़े पर्दे पर दिखाई जाएगी. उनकी 110वीं जयंती के मौके पर 16 सितंबर 2026 को चेन्नई के द म्यूजिक एकेडमी में बायोपिक का आधिकारिक लॉन्च किया गया. फिल्म में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी का रोल रश्मिका मंदाना निभाएंगी. उनकी 110वीं जयंती के मौके पर देशभर में उन्हें याद किया गया. बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने भी महान गायिका को खास अंदाज में श्रद्धांजलि दी. 

अपर्णा यादव ने सुब्बुलक्ष्मी को दी श्रद्धाजंलि
अपर्णा यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी की संगीत यात्रा और उनकी अमर विरासत को याद किया गया है. अपर्णा यादव ने कहा कि नमस्कार. आज बहुत ही विशेष रूप से मैं ये वीडियो बना रही हूं. मेरी ओर से ट्रिब्यूट अम्मा (एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी) को है. वो एक महान म्यूजिशियन थीं, जिनके लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है. वो हमारे देश की महान हस्तियों में शुमार थीं, जिनके अंदर सिंगिंग का टैलेंट कूट-कूटकर भरा था.

अपर्णा यादव ने कहा कि उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है. मेरी तरह उनके तमाम फॉलोअर्स हैं. अम्मा ये मेरी तरफ से आपको श्रद्धाजंलि है. इसके बाद अपर्णा यादव ने सितार बजाकर गाना गाते हुए सुब्बुलक्ष्मी को ट्रिब्यूट दिया. अपर्णा यादव ने जैसे ही गाना शुरू कि फैन्स उनकी आवाज के मुरीद हो गए. फैन्स का कहना है कि उनकी आवाज में एक जादू है, जो बार-बार उनके गाए गाने को सुनने पर मजबूर कर रही है. कई फैन्स ने कहा कि अपर्णा मल्टीटैलेंटेड हैं. कुछ ने मांग कि उन्हें ऐसे वीडियो पोस्ट करते रहने चाहिए. 

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अपर्णा यादव ने वीडियो के साथ एक कैप्शन भी लिखा. वो लिखती हैं कि मदुरै की मिट्टी से निकली आपकी आवाज दिव्य थी. एम.एस. अम्मा, आपने हर दिल को खुशियों से भर दिया. भारत रत्न, कर्नाटक संगीत की चमकती शान, आपका संगीत हमेशा अमर रहेगा. 

सुब्बुलक्ष्मी की बात करें, तो उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. साल 1966 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुति दी थी, जिसे भारतीय संगीत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में गिना जाता है. उन्हें 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था. 
 

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