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‘मैं बजरंग बली, आप राम बनना’, शहजाद-तेज प्रताप की बनी 'सनातनी' जोड़ी, तूफानी होगा राइज एंड फॉल

‘राइज एंड फॉल 2’ में तेज प्रताप यादव और शहजाद पूनावाला साथ नजर आएंगे. शो शुरू होने से पहले दोनों ने मजेदार VIDEO शेयर कर अपनी जोड़ी दिखाई. जानिए दोनों ने क्या कहा.

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हिट होगी शहजाद-तेज की जोड़ी? (Photo: Screengrab)
हिट होगी शहजाद-तेज की जोड़ी? (Photo: Screengrab)

राइज एंड फॉल सीजन 2 में नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ राजनीतिक पार्टियों के स्पोक्सपर्सन रहे शहजाद पूनावाला भी हिस्सा लेने वाले हैं. शो में दोनों एक दूसरे भिड़ेंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा. लेकिन फिलहाल नेतानगरी की इन हस्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है. 

शहजाद और तेज की दोस्ती!

शहजाद ने एक वीडियो शेयर किया जहां वो एक दूसरे से बातचात करते और तालमेल भिड़ाते नजर आए. शहजाद कहते हैं- जब पटना से मिला पूणे. तो वहीं तेजप्रताप कहते हैं- मतलब जब मुंबई से मिला बिहार. और आगे हंसते हुए दोनों कहते हैं ये ऐसा कोलैबोरेशन होगा- जहां कमाल धमाल सब होगा. फिर बवाल भी होगा. 

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आगे शहजाद कहते हैं- जय सनातन. तेज भी सुर में सुर मिलात हैं. फिर शहजाद बताते हैं कि हम लोगों का एक एजेंडा तय है कि भैया हैं सबसे परम शिवभक्त और मैं हूं बड़ा हनुमान भक्त. उनकी बात का जवाब देते हुए तेज कहते हैं- तो आप अंदर बनना बजरंग बली और मैं राम बनूंगा. 

शहजाद और तेज का ये कोलैबोरेशन दिखाता है कि दोनों सभी कंटेस्टेंट की फील्डिंग सेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. वीडियो शेयर कर वो लिखते हैं- वो प्लॉट ट्विस्ट जिसे किसी ने आते नहीं देखा. 

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दोनो का ये मेल जोल यूजर्स को भी खूब लुभा रहा है. उनका कहना है- ये बहुत मस्त है. एकदम स्वैग से भरा. वहीं किसी ने लिखा- खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो यार- पुणे और बिहार. यूजर्स दोनों के लिए अपना सपोर्ट शो कर रहे हैं. 

‘राइज एंड फॉल 2’ का प्रीमियर 26 सितंबर 2026 से होगा और इस बार शो की होस्टिंग पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग करेंगे, जो अशनीर ग्रोवर की जगह नजर आएंगे. दूसरे सीजन में कुल 15 कंटेस्टेंट्स हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें गौतम गुलाटी, प्रियंका चाहर चौधरी, करण पटेल, स्वरा भास्कर, शहजाद पूनावाला, सारा गुरपाल, निहारिका तिवारी, सिवेट तोमर, तेज प्रताप यादव, कायरा अनु, राज ग्रोवर, इरीना रुडाकोवा, मनीष कश्यप, काजल राघवानी और अनीश भगत के नाम शामिल हैं. शो में कंटेस्टेंट्स को ‘रूलर्स’ और ‘वर्कर्स’ में बांटा जाएगा, जहां एक तरफ रूलर्स को लग्जरी पेंटहाउस में रहने और फैसले लेने का मौका मिलेगा, वहीं वर्कर्स को बेसमेंट में रहकर टास्क करने होंगे. ‘राइज एंड फॉल 2’ को Prime Video और MX Player पर स्ट्रीम किया जाएगा.

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