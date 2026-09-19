Mithun Tarot Rashifal 19 September 2026: सहयोग मिलेगा, संबंधों को निभाएंगे

मिथुन

किंग आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए जमीनी कार्यों से जुड़ाव बनाए रखने एवं करीबियों से सहज व्यवहार करने में सहायक है. जिम्मेदारी निभाने में आगे होंगे. सूझबूझ से काम करते रहेंगे. व्यावसायिक कार्यों में स्पष्टता रखें. प्रतिभा व साहस से आगे बढ़ेंगे. जरूरी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. पद प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य व्यवहार रखेंगे. वरिष्ठों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.

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कारोबारी मामलों में व्यर्थ संवाद से बचें. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएं. वादा निभाने में आगे रहेंगे. बड़ों का साथ उत्साह बनाए रखेगा. चर्चा संवाद प्रभावी बनाए रखेंगे. व्यवस्था का समर्थन सहयोग प्राप्त होगा. योग्यजनों को अपेक्षित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. उचित अवसर पर अपना पक्ष रखेंगे. सबको जोड़े रखने की कोशिश होगी.

स्वास्थ्य: खानपान में संतुलन बना रहेगा. योग व्यायाम बनाए रखें. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक मामलों को आगे बढ़ाएंगे. विविध प्रयासों में सकारात्मक परिणाम बनेंगे.

रिश्ते: घरवालों की खुशी बनाए रखेंगे. करीबियों का सहयोग मिलेगा. संबंधों को निभाएंगे.



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