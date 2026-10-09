'पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो हमारे देश की', बिग बॉस में काजी तौकीर से बोले अमन गांधी, छिड़ा विवाद

बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट अमन गांधी की ओर से साथी कंटेस्टेंट काजी तौकीर पर की गई 'पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो' वाली टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. कुछ दर्शकों ने एक्टर पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है. हालांकि, अमन की टीम ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उनकी बातों को गलत संदर्भ में पेश किया गया और उन्हें धार्मिक रंग दिया गया.

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यह विवाद रियलिटी शो के घर के अंदर 'BB न्यूज़' टास्क के पहले राउंड के बाद हुई तीखी बहस के दौरान शुरू हुआ. स्काउट और यंग समेत कई कंटेस्टेंट्स ने काजी से इस बात पर सवाल-जवाब किए कि उन्होंने अपने 'लॉलीपॉप जोक' के लिए कनिका मान से माफी नहीं मांगी थी.

आखिर क्या था पूरा मामला?

बहस के दौरान स्काउट और काजी के बीच तीखी नोक-झोंक हुई, जिसमें स्काउट ने काजी पर बात करते समय उन पर थूकने का आरोप लगाया. बहस और बढ़ गई और काजी की यंग और अमन से भी बहस हो गई. काजी से बात करते हुए अमन ने आबादी बढ़ने को लेकर एक टिप्पणी की, जिसकी वजह से उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा.

अमन ने कहा, 'मुंह से धुआं निकालकर लोगों को प्रेग्नेंट कर रहे हो. हमारे देश की आबादी बढ़ा रहे हो. अपने जैसी आबादी मत कर देना.'

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Aman Gandhi telling Qazi Tauqeer, You’re increasing the population It comes across as a clear communal remark targeting Muslims. Making such a statement on a major public platform reveals a deeply troubling mindset and deserves to be called out. @BiggBoss_Tak @BiggbossKaTadka @Biggboss20_live @qazitouqeerr @qaziofficialfc #QaziArmy #Biggboos20 — KHAN (@Aaqibk07) October 9, 2026

इस बातचीत का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिस पर दर्शकों की मिले-जुले रिएक्शन आ रहे हैं. कुछ लोगों ने इस टिप्पणी को मुस्लिम आबादी बढ़ने से जुड़ी रूढ़िवादी सोच का संदर्भ माना है और आरोप लगाया है कि इसमें धार्मिक भावना छिपी थी. वहीं, दूसरों का तर्क है कि यह टिप्पणी काजी के गेमप्ले और चल रही बहस के संदर्भ में की गई थी.

हालांकि, हर कोई इस बात से सहमत नहीं था. कुछ दर्शकों ने अमन का बचाव करते हुए तर्क दिया कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और इस बातचीत को घर के अंदर कंटेस्टेंट्स के बीच चल रहे मतभेदों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए. अमन गांधी की टीम ने विवाद पर प्रतिक्रिया दी

आरोपों का जवाब देते हुए, अमन की टीम ने एक बयान जारी कर इस बात से इनकार किया कि एक्टर का मकसद काज़ी के धर्म या समुदाय के बारे में कोई टिप्पणी करना था.

टीम के अनुसार, अमन की टिप्पणी काजी के खेल के दौरान उनके व्यवहार और रणनीति के बारे में थी, खासकर जिस तरह से उन्होंने शो के शुरुआती हफ्तों में दूसरे कंटेस्टेंट के सामने खुद को पेश किया था.

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बयान में कहा गया कि अमन सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और उन पर लगे आरोपों को उनकी बातों को सांप्रदायिक रंग देने की गलत कोशिश बताया. साथ ही, दर्शकों से अपील की गई कि वे वायरल क्लिप से कोई नतीजा निकालने के बजाय बातचीत के संदर्भ (context) पर ध्यान दें.

इस विवाद ने दर्शकों को दो गुटों में बांट दिया है; कुछ लोग अमन की भाषा पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ का मानना ​​है कि इस टिप्पणी का मतलब सीधे तौर पर धर्म से नहीं निकाला जाना चाहिए.

हालांकि इस क्लिप ने बहस को और हवा दी है, लेकिन अलग-अलग तरह की व्याख्याएं यह दिखाती हैं कि कैसे रियलिटी शो में गरमा-गरम बहस के दौरान की गई टिप्पणियां सोशल मीडिया पर फैलने के बाद एक अलग और बड़ा मतलब ले सकती हैं.

सलमान खान करेंगे रिएक्ट?

वहीं अब सभी की निगाहें इस 'वीकेंड का वार' पर टिकी हुई हैं. देखना होगा कि अमन के रिएक्शन पर सलमान खान का क्या रुख होता है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस टिप्पणी के लिए अमन की आलोचना की और कुछ ने शो के होस्ट सलमान खान से इस मुद्दे पर बात करने की मांग की. एक दर्शक ने आरोप लगाया कि यह टिप्पणी सांप्रदायिक थी, जबकि दूसरे ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर देखे जाने वाले टीवी शो पर यह असंवेदनशील और अनुचित थी.

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