scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में बवाल, नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो भिड़े कार्यकर्ता, सवाल पर भड़के PK

समस्तीपुर में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर जमकर हंगामा हुआ. जिला कार्यकारिणी सम्मेलन में कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं को ही सूची में जगह मिलने से नाराजगी फैल गई. वहीं, प्रशांत किशोर ने नाराजगी दूर करने की कोशिश की, लेकिन सवाल पूछने पर भड़क गए.

Advertisement
X
सवाल पूछने पर भड़के प्रशांत किशोर.(Photo: Jahangir Alam/ITG)
सवाल पूछने पर भड़के प्रशांत किशोर.(Photo: Jahangir Alam/ITG)

बिहार के समस्तीपुर में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर जमकर हंगामा हो गया. जिला कार्यकारिणी सम्मेलन में पहुंचे कार्यकर्ताओं को संगठन में पद और नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को ही सूची में जगह मिलने से नाराजगी फैल गई. कार्यक्रम खत्म होते ही कार्यकर्ता दो गुटों में बंट गए और आपस में विरोध जताने लगे.

दरअसल, यह सम्मेलन समस्तीपुर शहर के यूएन पैलेस में आयोजित किया गया था. इसमें पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए थे. कार्यक्रम के दौरान संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों के नाम की सूची मंच से घोषित करने और कुछ लोगों को प्रशांत किशोर के हाथों नियुक्ति पत्र देने की योजना थी. इसके लिए नामों की एक सूची उन्हें सौंपी गई थी, लेकिन आरोप है कि उसमें कुछ ही लोगों के नाम शामिल किए गए.

यह भी पढ़ें: समस्तीपुर में राशन बांटने पहुंची नाव, देखते ही मची लूट... जान बचाकर भागी राहत सामग्री देने वाली टीम, VIDEO

सम्बंधित ख़बरें

समस्तीपुर में ढाबे पर खूनी हमला.(Photo: Screengrab)
पहले लात-घूंसे, फिर मारी गोली... ढाबा मालिक पर जानलेवा हमला का CCTV
Samastipur Bihar Mysterious Device
Bihar में आसमान से गिरा रहस्यमयी डिवाइस, लोगों के उड़े होश!
आसमान से गिरे डिवाइस में जल रहा था एलईडी बल्ब. (Photo: Screengrab)
आसमान से गिरा जलता हुआ LED बल्ब, लिखा था 'Made in Korea'
कई प्रमुख ट्रेनों का परिचालन रद्द.(Photo: Screengrab)
CJP आंदोलन से यात्रियों की बढ़ी परेशानी, दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें रद्द
डायल 112 पहुंची तो भागने लगा आरोपी.(Photo: Screengrab)
VIDEO: छेड़छाड़ के आरोपी ने पुलिसवाले को कीचड़ में फेंका, वर्दी फाड़ी

कार्यक्रम खत्म होने के बाद जैसे ही लोग बाहर निकले, नाराज कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया. उनका आरोप था कि संगठन में पद देने के मामले में भेदभाव किया गया है. जिला स्तर पर जिम्मेदारी संभालने वाले कई लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला, जबकि कुछ लोगों को प्रखंड स्तर पर पद दिए गए.

Advertisement

कार्यकर्ताओं ने कहा- घोषणा के बावजूद नहीं मिला नियुक्ति पत्र

नाराज कार्यकर्ता राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सम्मेलन में प्रशांत किशोर ने समस्तीपुर जिला संगठन की घोषणा करने और कुछ लोगों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देने की बात कही थी. हालांकि, ऐसा नहीं हो सका. कुछ लोगों को प्रखंड स्तर पर नियुक्ति पत्र दिए गए, लेकिन वे भी प्रशांत किशोर के हाथों नहीं बांटे गए. मंच से नाम बोलकर उन्हें पत्र सौंपे गए.

समस्तीपुर

राजेश कुमार सिंह के मुताबिक, जिला संगठन के कई पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने इस पर सफाई देते हुए माना कि जिला संगठन की ओर से घोषणा कराने में गलती हुई है. अब नाराज कार्यकर्ताओं को इंतजार है कि जिला संगठन के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा.

सवाल पूछने पर भड़के प्रशांत किशोर, जिलाध्यक्ष ने भी मानी नाराजगी

हंगामे के बाद प्रशांत किशोर नाराज कार्यकर्ताओं को समझाने और स्थिति संभालने में जुट गए. उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की. हालांकि, जब उनसे इस पूरे विवाद को लेकर सवाल पूछा गया तो वह भड़क गए. कार्यक्रम में हुए घटनाक्रम को लेकर उनसे जवाब मांगा जा रहा था.

वहीं, जनसुराज के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण सहनी ने भी माना कि सभी लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र बांटना संभव नहीं हो पाया था. इसी वजह से कुछ कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की. उन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर ने नाराज लोगों को समझाकर स्थिति संभालने की कोशिश की.

Advertisement

इस पूरे घटनाक्रम ने समस्तीपुर में जनसुराज पार्टी के भीतर संगठनात्मक मतभेद और अंतर्कलह को उजागर कर दिया है. नियुक्ति पत्र को लेकर शुरू हुआ विवाद अब जिला संगठन में कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष की वजह बन गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    धनतेरस पर सोना खरीदना होगा महंगा? दो दिन में सोना ₹6,000 चढ़ा |
    अमेरिका में अब्दुल की जीत पर ओवैसी क्यों इतने खुश? देखें विशेष |
    UPSC ने घोषित किए सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के नतीजे... सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू राउंड जल्द, जानिए कैसे चेक करें रिजल्ट |
    हरदीप सिंह पुरी मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए, 12 नवंबर को नहीं होगी वोटिंग |
    The great Indian kapil show: सुनील ग्रोवर ने की अटल बिहारी वाजपेयी की मिमिक्री, देखकर हर कोई हुआ हैरान |
    Rajasthani Haldi-Ghee Sabzi: सर्दियों में देसी घी डालकर बनाएं राजस्थानी कच्ची हल्दी की सब्जी, बाजरे की रोटी के साथ लगेगी टेस्टी, आसान है रेसिपी |
    पहले पिछड़ा, फिर दहाड़ा भारत... हॉकी में जापान को फिर 4-1 से हराकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पर किया कब्जा |
    RBI के एंट्री गेट पर क्यों है कुबेर के परिवार के यक्ष-यक्षिणी के स्टेच्यू? जानें वजह |
    दिवाली से पहले UP सरकार का बड़ा तोहफा, कर्मचारियों को मिलेगा 30 दिन का बोनस |
    फैक्ट चेक: सदन के अंदर नमाज पढ़ते सांसदों का ये वीडियो जॉर्डन की संसद का है, इजरायल का नहीं
    Advertisement