सिंगर सोना मोहपात्रा के निशाने पर एक बार फिर सलमान खान है. इस बार उन्होंने सलमान की फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के गाने 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' को लेकर तंज कसा है. लेकिन इस बार सोना का निशाना सिर्फ गाना नहीं है. उन्होंने इसके बहाने सलमान से 10 साल पुराने विवाद, बॉलीवुड में अपने करियर और उनके खिलाफ बोलने की कीमत पर खुलकर बात की है.

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सोना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस फिल्म को भारतीय सैनिकों के बलिदान से प्रेरित बताया जा रहा है, उसका सुपरस्टार गाने में दो पैग पीने और हवाई जहाज बनने की बातें कर रहा है. सोना ने व्यंग्य के लहजे में कहा कि हमारे सुपरस्टार दो पैग पीने और हवाई जहाज बनने के बारे में गा रहे हैं. क्या यही वह कलात्मक दुनिया है, जिसे मैं मिस कर रही थी? यहां ऐसे 10 और गाने गा लेती तो मेरा जीवन सफल हो जाता.

इसके बाद उन्होंने उन लोगों को जवाब दिया जो पिछले कई सालों से उनसे कहते रहे कि सलमान खान से विवाद मोल नहीं लिया होता तो उनका बॉलीवुड करियर कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता था. इस पर वह कहती हैं कि लोग उन्हें अक्सर समझाते थे कि वह टैलेंटेड हैं लेकिन सलमान से टकराने की वजह से उन्होंने अपने करियर के मौके गंवा दिए. इस पर सोना ने कहा कि मेरे खोए हुए बॉलीवुड करियर के लिए अपनी संवेदनाएं बचाकर रखिए. मैं तो अपनी जिंदगी खूब जी रही हूं.

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सोना ने सलमान को लेकर और क्या कहा?

उन्होंने 2016 का विवाद याद करते हुए बताया कि सलमान के रेप वाली टिप्पणी की आलोचना करने के बाद उन्हें गैंगरेप की धमकियां मिलीं. उनकी अश्लील मॉर्फ्ड तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब शेयर की गईं और उनके परिवार को भी गालियां और धमकियां दी गईं, जिस वजह से उन्हें पुलिस में शिकायत तक दर्ज करानी पड़ी.

उन्होंने अपने पिछले 10 साल के काम का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने अपने म्यूजिक पर काम किया, म्यूजिक वीडियो तैयार किए, शो और प्रोजेक्ट शुरू किए और डॉक्यूमेंट्री बनाई.

बता दें कि सोना मोहपात्रा और सलमान खान के बीच विवाद की शुरुआत करीब 10 साल पहले, 2016 में हुई थी. इसकी वजह सलमान खान का एक ऐसा बयान था, जिस पर महिलाओं के सम्मान और रेप जैसे गंभीर अपराध को लेकर संवेदनशीलता की बहस छिड़ गई थी. सोना उन शुरुआती लोगों में थीं, जिन्होंने सलमान के बयान पर खुलकर सवाल उठाए थे.

पूरा मामला जून 2016 का है. सलमान खान उन दिनों अपनी फिल्म 'सुल्तान' के प्रमोशन में व्यस्त थे. फिल्म में उन्होंने एक पहलवान की भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें काफी शारीरिक मेहनत करनी पड़ी थी. एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे फिल्म की शूटिंग और थकान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी हालत बताने के लिए रेप पीड़िता से तुलना कर दी थी.

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सोना मोहपात्रा ने सलमान को क्यों घेरा था?

सलमान के बयान पर कई लोगों ने नाराजगी जताई थी, लेकिन सोना मोहपात्रा ने सोशल मीडिया पर सीधे सलमान की लोकप्रियता और उनके व्यवहार पर सवाल खड़े किए थे. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि महिलाओं को पीटा जाता है, लोगों को गाड़ियों से कुचला जाता है, वन्यजीवों का शिकार होता है और इसके बावजूद ऐसे व्यक्ति को देश का हीरो माना जाता है. उनका इशारा सलमान से जुड़े पुराने विवादों की तरफ भी था.

सोना का सवाल सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं था. वह इस बात से नाराज थीं कि किसी सुपरस्टार की लोकप्रियता के आगे उसके बयानों और व्यवहार पर सवाल उठाने की गुंजाइश भी खत्म होती जा रही है. उन्होंने सलमान के प्रशंसकों को भी जवाब दिया, जो उनके ट्वीट के बाद उन्हें निशाना बनाने लगे थे.

2019 में फिर आमने-सामने आए थे

दोनों के बीच विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ. साल 2019 में सलमान खान की फिल्म 'भारत' चर्चा में थी. इस फिल्म में पहले प्रियंका चोपड़ा काम करने वाली थीं, लेकिन शादी से पहले उन्होंने फिल्म छोड़ दी. इसके बाद कटरीना कैफ को फिल्म में लिया गया.

सलमान ने फिल्म के प्रमोशन के दौरान कई मौकों पर प्रियंका के फिल्म छोड़ने और निक जोनस से शादी करने के फैसले पर टिप्पणी की थी. एक बातचीत में उन्होंने कटरीना के सामने भी प्रियंका के इस फैसले को लेकर तंज कसा था. सोना को सलमान का यह रवैया पसंद नहीं आया था. उन्होंने इसे प्रियंका के प्रति बुलिंग और महिलाओं के निजी फैसलों का मजाक उड़ाने वाला व्यवहार बताया था.

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