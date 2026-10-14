scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बुरे फंसे यो यो हनी सिंह, महाराष्ट्र साइबर ने भेजा समन, नहीं पेश हुए तो होगा बड़ा एक्शन!

रैपर-सिंगर यो यो हनी सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. महाराष्ट्र साइबर ने सिंगर को पूछताछ होने के लिए नोटिस भेजा है. अगर वो इस दौरान पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया जाएगा.

Advertisement
X
यो यो हनी सिंह की बढ़ी मुश्किलें (Photo: Screengrab)
यो यो हनी सिंह की बढ़ी मुश्किलें (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र साइबर ने रैपर और सिंगर हनी सिंह को नया समन भेजा है. इसमें उन्हें एक परफॉर्मेंस के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की शिकायत के सिलसिले में 16 अक्टूबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने और पूछताछ में शामिल होने का निर्देश दिया गया है.

महाराष्ट्र साइबर के एक सीनियर अधिकारी ने पुष्टि की कि सिंह को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है. 

यह नया समन तब भेजा गया है जब सिंह को पहले तीन बार समन भेजे जाने के बावजूद वे जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुए. सूत्रों के मुताबिक, सिंगर ने विदेश में होने के कारण पेश न हो पाने की बात कही थी.

सम्बंधित ख़बरें

महाराष्ट्र साइबर के सामने पेश होंगे हनी सिंह? जानें केस
mc square on Brown Rang
'ब्राउन रंग' का असली राइटर कौन? हनी सिंह-बादशाह पर MC स्क्वायर का जवाब
Honey Sing on Ramayana
'रणबीर से अच्छे यश', रामायण के ट्रेलर पर बोले हनी सिंह, कहा- छूना मत
Yo yo Honey Singh takes dig at Badshah
'मेरी गंदी औलाद', बादशाह के रोस्ट वीडियो पर बोले हनी सिंह
Samay Raina roasts Badshah in new bonus episode of Indias got Latent 2
समय ने बादशाह को किया रोस्ट, ब्राउन रंग गाने का हुआ जिक्र

कथित टिप्पणी के बाद, एक शिकायतकर्ता ने महाराष्ट्र साइबर से संपर्क किया और सिंगर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. अब सिंह को जांच में शामिल होने के लिए 16 अक्टूबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है.

माफी मांग चुके यो यो हनी सिंह
दरअसल पूरा मामला 2026 दिल्ली में हुए हनी सिंह के कॉन्सर्ट से जुड़ा हुआ है. कॉन्सर्ट से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें हनी सिंह आपत्तिजनक कमेंट करते हुए नजर आए थे. हालांकि विवाद बढ़ने के बाद हनी सिंह ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी थी. उन्होंने कहा था कि वीडियो एडिट किया गया है. उनका किसी को दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था. जिसके बाद एक शिकायतकर्ता ने महाराष्ट्र साइबर के पास इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी. 

Advertisement

क्या 16 अक्तूबर को पेश होंगे हनी सिंह?
बता दें कि हनी सिंह को नोटिस भेजकर जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था. 14 सितंबर को जारी नोटिस को फाइनल रिमांडर बताया था. हालांकि वो तारीख पर पेश नहीं हुए. अब जानकारी के मुताबिक अगर वो 16 अक्टूबर को पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ‘AI कैंसर का इलाज खोज लेगा, इसी भरोसे में सिगरेट पीने लगे रिसर्चर्स’ Palantir CTO शंकर का बयान |
    बुरे फंसे यो यो हनी सिंह, महाराष्ट्र साइबर ने भेजा समन, नहीं पेश हुए होगा बड़ा एक्शन! |
    IND vs WI: रफ्तार ही बनी मयंक यादव की दुश्मन! 1 ही गेंद पर लुटाए 12 रन, क्या पेस ही बन गई जी का जंजाल? |
    सेरेब्रल पाल्सी का इलाज बन सकता है कॉर्ड ब्लड? जानें नई रिसर्च क्या कहती है |
    निजी पल शेयर करते ही रुका वीडियो कॉल, महिला ने बताई चौंकाने वाली वजह |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 14 अक्टूबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    ज्ञानेश कुमार को हटाने की लड़ाई पर 2029 का दांव चला जाने लगा है? अंजना के साथ देखें हल्ला बोल |
    बिकरू कांड: जमानत मिल गई, फिर भी जेल में रहेगा विकास दुबे का ड्राइवर, जानें क्यों नहीं हो सकेगी रिहाई |
    Ashtami Navami 2026: अष्टमी-नवमी क्या एक ही दिन हैं? 18 या 19 अक्टूबर का कन्फ्यूजन खत्म, जानें सही तारीख |
    गंगा में नाव पलटने से 14 की मौत, हादसे से बचे बच्चों ने सुनाई खौफनाक दास्तां
    Advertisement