Film Wrap: 'धुरंधर' देखकर हैरान हुए करण जौहर, अक्षय के 'दृश्यम 3' छोड़ने का क्या है सच?

एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में आजकल थोड़ी हलचल सी मची हुई है. आज यानी सोमवार के दिन, बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी कुछ हुआ. फिल्ममेकर करण जौहर ने आदित्य धर की 'धुरंधर' का रिव्यू किया. उन्होंने कहा कि वो ये फिल्म देखकर हैरान हुआ और उन्हें अपनी काबिलियत पर शक होने लगा. वहीं, ट्रेंड में चल रहे एक्टर अक्षय खन्ना के 'दृश्यम 3' छोड़ने का असली कारण सामने आया. डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने बताया कि अक्षय ने उनकी फिल्म क्यों अचानक छोड़ी.

'हां, मैं मोटी हूं', डिप्रेशन के बाद मोटापे से परेशान आमिर की बेटी आयरा, पति संग रिश्ते पर पड़ा असर

आमिर खान की बेटी आयरा खान लंबे समय से डिप्रेशन से जूझती रही हैं, अब उन्होंने बॉडी इशूज पर बात की है. आयरा ने बॉडी इमेज और वजन को लेकर अपने संघर्ष पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि 2020 से ये लड़ाई कैसे उनकी जिंदगी और रिश्तों पर असर डाल रही है.

नागिन शो में हुई 'ड्रैगन' की एंट्री, 'गुड्डन' का दिखेगा खूंखार अवतार, इस हसीना को मिला रोल

नागिन 7 का ग्रैंड प्रीमियर हुआ. इस बार प्रियंका चाहर चौधरी नागिन का रोल प्ले कर रही हैं. अटकलें हैं शो में कनिका मान को निगेटिव किरदार प्ले करने के लिए अप्रोच किया गया है. वो ड्रैगन के रोल में नजर आ सकती हैं. कनिका को टीवी शो 'गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा' से फेम मिला.

21 करोड़ की ड‍िमांड या विग, क्यों अक्षय ने दृश्यम 3 छोड़ी, डायरेक्टर ने बताया सच

दृश्यम 3 के डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने बताया कि अक्षय के फिल्म छोड़ने का फैसला बाहरी लोगों के प्रभाव में था. अजय देवगन ने इस मामले को डायरेक्टर पर छोड़ दिया है.

धुरंधर देखकर हैरान करण जौहर, बोले- खुद की काबिलियत पर हो रहा शक!

क्रिसमस के मौके पर रिलीज हुई करण जौहर के प्रोडक्शन धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है, इस बीच फिल्ममेकर ने फिल्म धुरंधर की जमकर तारीफ की.

'धुरंधर' ने सिर्फ 3 दिन में पीछे छोड़ी 'पुष्पा 2' की हफ्ते भर की कमाई, चौथे हफ्ते में भी जारी है सुनामी

हिंदी में सबसे बड़ी फिल्म अभी तक अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' है. लेकिन 'धुरंधर' बहुत तेजी से इसके टॉप रिकॉर्ड के पीछे पड़ी है. इसने बीते 3 दिनों में इतना कलेक्शन किया है, जो 'पुष्पा 2' पूरे चौथे हफ्ते में नहीं कर पाई थी.

