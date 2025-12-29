धुरंधर देखकर हैरान करण जौहर, बोले- खुद की काबिलियत पर हो रहा शक!

रणवीर सिंह स्टाटर फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर हर दिन रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड पर बना रही है. वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जहां 1000 करोड़ रुपये के पार चला गया तो वहीं घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 700 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. अब इस फिल्म को लेकर फिल्ममेकर करण जौहर का रिएक्शन आया है.

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े सितारे हैं. ये फिल्म 2025 की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई है और अपनी दमदार कहानी और तकनीकी पहलुओं के लिए खूब चर्चा में है. देश के कई बड़े फिल्ममेकर्स ने इस मूवी की तारीफ की. अब इसमें करण जौहर का नाम भी शामिल हो गया है.

धुरंधर पर करण जौहर ने क्या कहा?

अनुपमा चोपड़ा की किताब ‘डाइनिंग विद स्टार्स’ के लॉन्च पर करण जौहर ने कहा, 'मैंने एक फिल्म (तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी) प्रोड्यूस की, और फिर 5 दिसंबर को धुरंधर रिलीज़ हुई, और मैं उसे देखकर हैरान रह गया. मुझे लगा कि एक फिल्ममेकर के तौर पर मेरा अपना काम उसके मुकाबले लिमिटेड है. बैकग्राउंड म्यूजिक के इस्तेमाल और कहानी कहने के तरीके से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ.'

करण जौहर ने कहा, 'मुझे लगा कि फिल्म यूनिक थी, और मैं सबकी राय की इज्जत करता हूं. धुरंधर के बारे में मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आया, वह यह था कि डायरेक्टर सेल्फ-कॉन्शियस नहीं लग रहा था या ऐसा नहीं लग रहा था कि वह दिखावा करने की कोशिश कर रहा है. कहानी कहने का तरीका बहुत स्मूद था, और फ्रेम्स को बिना ज्यादा सोचे-समझे खूबसूरती से शूट किया गया था.'

अंत में फिल्ममेकर ने कहा, 'धुरंधर देखने के बाद मुझे एक फिल्ममेकर के तौर पर अपनी काबिलियत पर सवाल उठाने पड़े, जो मेरे लिए हमेशा एक अच्छी बात है. मैंने साल की शुरुआत 'सैयारा' को पसंद करते हुए की और खत्म 'धुरंधर' को पसंद करते हुए किया. मुझे फिल्म 'लोका' भी बहुत पसंद आई.'

कार्तिक आर्यन की फिल्म का बुरा हाल

करण जौहर का ये स्टेटमेंट ऐसे समय आया है, जब बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की सुनामी चल रही है. दूसरी तरफ उनके ही धर्मा प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का बुरा हाल हुआ है. इस फिल्म की कमाई 5 दिनों में सिर्फ 23 करोड़ रुपये ही पाई है, जबकि 5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म धुरंधर ने अपने 24वें दिन में 22 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया.

