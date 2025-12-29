scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हां, मैं मोटी हूं', डिप्रेशन के बाद मोटापे से परेशान आमिर की बेटी आयरा, पति संग रिश्ते पर पड़ा असर

आमिर खान की बेटी आयरा खान लंबे समय से डिप्रेशन से जूझती रही हैं, अब उन्होंने बॉडी इशूज पर बात की है. आयरा ने बॉडी इमेज और वजन को लेकर अपने संघर्ष पर खुलकर बात की. इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने बताया कि 2020 से ये लड़ाई कैसे उनकी जिंदगी और रिश्तों पर असर डाल रही है.

Advertisement
X
मोटापे से जंग लड़ रहीं आमिर की बेटी (Photo: Instagram @khan.Ira)
मोटापे से जंग लड़ रहीं आमिर की बेटी (Photo: Instagram @khan.Ira)

आमिर खान की बेटी आयरा खान अक्सर मेंटल इशूज पर बात करती रहती हैं. इस बार उन्होंने हाल ही में अपने बॉडी इमेज को लेकर चल रही निजी परेशानियों पर खुलकर बात की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर माना कि इन बातों को सामने रखना उनके लिए थोड़ा डरावना है. आयरा अक्सर अपने अपीयरेंस के लिए ट्रोल की जाती हैं. लगातार एक्सरसाइज करने के बावजूद उनका वजह बढ़ता है, वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकतीं. इसकी वजह उन्होंने वीडियो में बताया. 

ओबीज का शिकार आयरा खान

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए अपने हालिया पोस्ट में आयरा ने बताया कि साल 2020 से वो कभी खुद को अनफिट, कभी ओवरवेट और कभी मोटा (ओबीज) महसूस करती रही हैं. उन्होंने कहा कि खुद के शरीर और अपनी सोच को लेकर अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी है, लेकिन हाल ही में उन्हें अपने अंदर एक छोटा-सा पॉजिटिव बदलाव महसूस हुआ, जिसने उन्हें इस बारे में खुलकर बात करने की हिम्मत दी.

सम्बंधित ख़बरें

नव्या नंदा नवेली (Photo: Instagram @navyananda)
नव्या, अंशुला, त्रिशाला दत्त...बॉलीवुड से दूर ये स्टारकिड, एक्टिंग से की तौबा
Ira khan recovers from depression
आमिर की बेटी ने डिप्रेशन को दी मात, 8 साल तक ली थेरेपी, बोलीं- नहीं भूलूंगी...
Aamir and Ira
सालों तक जिंदगी से गायब रहे Aamir, Ira बोलीं...
Aamir khan, Ira Khan
'सुपरस्टार की बेटी होने के नुकसान भी हैं', बोलीं आयरा खान, बताया जुनैद संग कैसा है रिश्ता
aamir khan, ira khan
'मां-पिता संग रिश्ता बनाना पड़ता है', बोलीं आयरा खान, थेरेपी लेते वक्त समझ आई गलती

आयरा ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा- हां, मैं मोटी हूं. 2020 से कभी खुद को मोटा और अनफिट समझती हूं, कभी ओवरवेट और कभी ओबीज. इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है. अभी भी कई बातें हैं जिन्हें मुझे खुद समझना है. लेकिन मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा बदलाव बेहतर की तरफ हुआ है, इसलिए मैंने इस पर बात करना शुरू करने का फैसला किया. डिप्रेशन की तरह इस पर बात करना मेरे लिए आसान नहीं है. ये थोड़ा डरावना लगता है.

Advertisement

उन्होंने आगे लिखा- मुझे कोई खाने से जुड़ी बीमारी (ईटिंग डिसऑर्डर) डायग्नोज नहीं हुई है और मैं कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूं. बस अपने अनुभव शेयर कर रही हूं. कमेंट सेक्शन में जाने का रिस्क आप खुद लें, मैं खुद उससे दूर रहने वाली हूं. देखते हैं ये सब कैसे जाता है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ira Khan (@khan.ira)

डिप्रेशन के बाद मोटापे पर की बात

वीडियो में आयरा कहती नजर आती हैं- कमरे में मौजूद सबसे बड़ी बात पर बात करते हैं- मैं. हां, मैं मोटी हूं और मेरी उम्र और हाइट के हिसाब से मैं ओबीज हूं. 2020 से मैं बॉडी इमेज और खाने के साथ अपने रिश्ते को लेकर संघर्ष कर रही हूं. इस परेशानी ने मेरी जिंदगी के कई हिस्सों पर असर डाला है- दोस्तों के साथ रहना, अपने पार्टनर नुपुर शिखरे के साथ रिश्ता, खुद की अहमियत और काम करने की क्षमता तक. आयरा ने बताया कि ये असर कई बार उतना ही गहरा रहा है जितना डिप्रेशन का था.

आयरा ने कहा- मैं इस बारे में खुलकर बात करना चाहती हूं. जो मैंने सोचा, जो सोचती रही, जिन बातों से जूझी और अब भी जूझ रही हूं- सब कुछ समझने की कोशिश करना चाहती हूं. उम्मीद है इससे मुझे मदद मिलेगी. अगर किसी और को भी इससे मदद मिले तो वो बोनस है.

Advertisement

इससे पहले भी आयरा खान अपने डिप्रेशन को लेकर खुलकर बात कर चुकी हैं. उन्होंने माना था कि उन्हें कई बार इस बात की गिल्ट होती थी कि वो एक प्रिविलेज्ड जीवन से आती हैं, फिर भी वो मानसिक रूप से परेशान रही हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement