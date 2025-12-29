'हां, मैं मोटी हूं', डिप्रेशन के बाद मोटापे से परेशान आमिर की बेटी आयरा, पति संग रिश्ते पर पड़ा असर

आमिर खान की बेटी आयरा खान अक्सर मेंटल इशूज पर बात करती रहती हैं. इस बार उन्होंने हाल ही में अपने बॉडी इमेज को लेकर चल रही निजी परेशानियों पर खुलकर बात की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर माना कि इन बातों को सामने रखना उनके लिए थोड़ा डरावना है. आयरा अक्सर अपने अपीयरेंस के लिए ट्रोल की जाती हैं. लगातार एक्सरसाइज करने के बावजूद उनका वजह बढ़ता है, वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकतीं. इसकी वजह उन्होंने वीडियो में बताया.

ओबीज का शिकार आयरा खान

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए अपने हालिया पोस्ट में आयरा ने बताया कि साल 2020 से वो कभी खुद को अनफिट, कभी ओवरवेट और कभी मोटा (ओबीज) महसूस करती रही हैं. उन्होंने कहा कि खुद के शरीर और अपनी सोच को लेकर अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी है, लेकिन हाल ही में उन्हें अपने अंदर एक छोटा-सा पॉजिटिव बदलाव महसूस हुआ, जिसने उन्हें इस बारे में खुलकर बात करने की हिम्मत दी.

आयरा ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा- हां, मैं मोटी हूं. 2020 से कभी खुद को मोटा और अनफिट समझती हूं, कभी ओवरवेट और कभी ओबीज. इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है. अभी भी कई बातें हैं जिन्हें मुझे खुद समझना है. लेकिन मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा बदलाव बेहतर की तरफ हुआ है, इसलिए मैंने इस पर बात करना शुरू करने का फैसला किया. डिप्रेशन की तरह इस पर बात करना मेरे लिए आसान नहीं है. ये थोड़ा डरावना लगता है.

उन्होंने आगे लिखा- मुझे कोई खाने से जुड़ी बीमारी (ईटिंग डिसऑर्डर) डायग्नोज नहीं हुई है और मैं कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूं. बस अपने अनुभव शेयर कर रही हूं. कमेंट सेक्शन में जाने का रिस्क आप खुद लें, मैं खुद उससे दूर रहने वाली हूं. देखते हैं ये सब कैसे जाता है.

डिप्रेशन के बाद मोटापे पर की बात

वीडियो में आयरा कहती नजर आती हैं- कमरे में मौजूद सबसे बड़ी बात पर बात करते हैं- मैं. हां, मैं मोटी हूं और मेरी उम्र और हाइट के हिसाब से मैं ओबीज हूं. 2020 से मैं बॉडी इमेज और खाने के साथ अपने रिश्ते को लेकर संघर्ष कर रही हूं. इस परेशानी ने मेरी जिंदगी के कई हिस्सों पर असर डाला है- दोस्तों के साथ रहना, अपने पार्टनर नुपुर शिखरे के साथ रिश्ता, खुद की अहमियत और काम करने की क्षमता तक. आयरा ने बताया कि ये असर कई बार उतना ही गहरा रहा है जितना डिप्रेशन का था.

आयरा ने कहा- मैं इस बारे में खुलकर बात करना चाहती हूं. जो मैंने सोचा, जो सोचती रही, जिन बातों से जूझी और अब भी जूझ रही हूं- सब कुछ समझने की कोशिश करना चाहती हूं. उम्मीद है इससे मुझे मदद मिलेगी. अगर किसी और को भी इससे मदद मिले तो वो बोनस है.

इससे पहले भी आयरा खान अपने डिप्रेशन को लेकर खुलकर बात कर चुकी हैं. उन्होंने माना था कि उन्हें कई बार इस बात की गिल्ट होती थी कि वो एक प्रिविलेज्ड जीवन से आती हैं, फिर भी वो मानसिक रूप से परेशान रही हैं.

