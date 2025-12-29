scorecardresearch
 
21 करोड़ की ड‍िमांड या विग, क्यों अक्षय ने दृश्यम 3 छोड़ी, डायरेक्टर ने बताया सच

अक्षय खन्ना ने फिल्म दृश्यम 3 को शूटिंग शुरू होने से पहले छोड़ दिया. जिसके बाद प्रोड्यूसर कुमार मंगत ने उन्हें अनप्रोफेशनल बताया और कानूनी कार्रवाई की धमकी दी. अब डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने बताया कि अक्षय के फिल्म छोड़ने का फैसला बाहरी लोगों के प्रभाव में था. अजय देवगन ने इस मामले को डायरेक्टर पर छोड़ दिया है.

अक्षय खन्ना के दृश्यम 3 छोड़ने पर गहराया विवाद (Photo: Instagram @akshaye_khanna_)
अक्षय खन्ना के दृश्यम 3 छोड़ने पर गहराया विवाद (Photo: Instagram @akshaye_khanna_)

धुरंधर की जबरदस्त सफलता के बीच अक्षय खन्ना फिल्म दृश्यम 3 को लेकर विवादों में हैं. शूटिंग शूरू होने से पहले अक्षय ने ये फिल्म छोड़ दी. प्रोड्यूसर कुमार मंगत ने अक्षय को खरी खोटी सुनाई है. उन्हें अनप्रोफेशनल बताया है. कुमार ने ये भी कहा कि वो अक्षय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे. फिल्म में अक्षय की जगह जयदीप अहलावत को कास्ट किए जाने की जानकारी दी.

अजय देवगन का क्या था रिएक्शन?
इस पूरी कंट्रोवर्सी पर फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक पाठक का रिएक्शन आया है. उन्होंने कंफर्म किया कि जयदीप अहलावत को फिल्म में लिया गया है. लेकिन वो अक्षय खन्ना को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं. बल्कि वो जयदीप के लिए नया कैरेक्टर लिख रहे हैं. अभिषेक ने अक्षय खन्ना के एग्जिट को लेकर अजय देवगन के रिएक्शन का भी खुलासा किया.

वो कहते हैं- उन्होंने (अजय) इसे पूरी तरह मुझ पर छोड़ दिया है. ये मुद्दा मेरे, अक्षय खन्ना और प्रोडक्शन के बारे में है. अक्षय के फिल्म छोड़ने पर अभिषेक ने कहा- नवंबर में कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद ये सब हुआ था. शूटिंग शुरू होने से 5 दिन पहले अक्षय ने फिल्म छोड़ी. उनका लुक लॉक हो चुका था. कॉस्ट्यूम रेडी थे. नैरेशन हो चुका था. उन्हें कहानी बहुत पसंद आई थी.

अक्षय खन्ना के फिल्म छोड़ने की क्या रही वजह?
अभिषेक ने बताया कि एक्टर के साथ उनकी पहली असहमति अक्षय के विग पहनने की डिमांड पर हुई थी. वो कहते हैं- मेरी फिल्म जहां पर खत्म हुई थी वहीं से शुरू होगी. ऐसा नहीं हो सकता कि दिन में अक्षय कोर्टरूम में हों और शाम को वो ब्लैक बालों के साथ दिखे. ये कैसे संभव है? मैंने उन्हें इसके बारे में बताया और वो मान भी गए थे. लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर से यही डिमांड लेकर आए. तब हमने उन्हें कहा कि इस पर काम करेंगे. प्रोड्यूसर कुमार मंगत ने हमें बताया कि अक्षय ने धुरंधर की रिलीज से 1 दिन पहले मूवी छोड़ दी. यहां फिल्म से बाहर होने की वजह पैसे नहीं थे.

अक्षय ने मांगे 21 करोड़?
अभिषेक से पूछा गया क्या अक्षय ने 21 करोड़ फीस मांगी थी? इस पर उन्होंने कहा कि जो अमाउंट फिक्स हुआ था उस पर वो बात नहीं करना चाहेंगे. लेकिन दोनों पार्टी के बीच आपसी सहमति से डील हुई थी. कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ. फिर ये सब ड्रामा शुरू हुआ. अभिषेक का मानना है अक्षय खन्ना का फिल्म छोड़ने का फैसला बाहरी लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस है. वो कहते हैं- मुझे लगता है उनके आसपास के लोगों ने उन्हें कहा होगा अब आप सुपरस्टार बन गए हैं. उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट करने चाहिए जो सिर्फ उनके बारे में हों. मैं उन्हें बेस्ट विशेज दूंगा. ये कहूंगा कि अब वो सोलो फिल्म करने की कोशिश करें.

धुरंधर की सक्सेस के पीछे कौन?
अभिषेक से पूछा गया क्या उन्होंने इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की? इस पर उन्होंने कहा- जब अक्षय के पास कोई जवाब नहीं होता, तब उन्हें पता नहीं होता क्या कहना है. वे काफी बेवकूफाना है क्योंकि हम एक दूसरे को लंबे वक्त से जानते हैं. मैं ये मैटर सुलझाने से रुक गया क्योंकि मुझे लगा उस इंसान से अभी बात करने का कोई फायदा नहीं है. वो अभी किसी और ही दुनिया में है.

अभिषेक ने कहा कि धुरंधर शानदार मूवी है, ये अच्छा कलेक्शन कर रही है. इंडस्ट्री में हर कोई खुश है. लेकिन ये एक टीम की मेहनत है. चाहे वो छावा हो या धुरंधर, ये राइटर, डायरेक्टर, एक्टर्स और कई सारे लोगों का टीम एफर्ट होता है. ये किसी एक इंसान के बारे में नहीं होता.
 

