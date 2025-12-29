scorecardresearch
 
'धुरंधर' ने सिर्फ 3 दिन में पीछे छोड़ी 'पुष्पा 2' की हफ्ते भर की कमाई, चौथे हफ्ते में भी जारी है सुनामी

हिंदी में सबसे बड़ी फिल्म अभी तक अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' है. लेकिन 'धुरंधर' बहुत तेजी से इसके टॉप रिकॉर्ड के पीछे पड़ी है. इसने बीते 3 दिनों में इतना कलेक्शन किया है, जो 'पुष्पा 2' पूरे चौथे हफ्ते में नहीं कर पाई थी.

'धुरंधर' की रफ्तार 'पुष्पा 2' से भी तेज (Photo: IMDB)
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ फिल्म थिएटर्स को सर्दियों में ही बहार दिखा रही है. शुक्रवार से थिएटर्स में ‘धुरंधर’ का चौथा हफ्ता शुरू हुआ. लेकिन अभी भी ये फिल्म स्लो पड़ने के मूड में नहीं है. क्रिसमस डे की छुट्टी से ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर जो रफ्तार पकड़ी, वो वीकेंड में भी बरकरार रही. हिंदी फिल्म बिजनेस ने अब तक अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2’ से ज्यादा बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं देखी. लेकिन अब ‘धुरंधर’ तीन दिन की कमाई से ‘पुष्पा 2’ की हफ्ते भर की कमाई को पीछे छोड़ने लगी है.

धुरंधर’ का एक और धुआंधार वीकेंड
गुरुवार को क्रिसमस की छुट्टी के दिन धमाका करने के बाद, शुक्रवार को ‘धुरंधर’ के कलेक्शन में मामूली सी गिरावट आई. तीसरे वीकेंड की शुरुआत इसने 16.70 करोड़ कलेक्शन के साथ की. शनिवार को तगड़े जंप के साथ कलेक्शन फिर से 20 करोड़ के पार गया.

अब ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि रविवार को ‘धुरंधर’ ने 24 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन किया है. बीते वीकेंड ‘धुरंधर’ ने कुल 61.90 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. ये चौथे वीकेंड में किसी हिंदी फिल्म का सबसे बड़ा नेट कलेक्शन है. ये रिकॉर्ड पहले चौथे वीकेंड में 30 करोड़ कमाने वाली ‘पुष्पा 2’ के नाम था. यानी चौथे वीकेंड में ‘धुरंधर’ ने ‘पुष्पा 2’ के दोगुने से भी ज्यादा कलेक्शन किया है.

‘पुष्पा 2’ से भी ताबड़तोड़ ‘धुरंधर’ की रफ्तार
‘पुष्पा 2’ के नाम सिर्फ चौथे वीकेंड में टॉप कलेक्शन का ही नहीं, पूरे चौथे हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई का भी रिकॉर्ड था. चौथे हफ्ते के 7 दिनों में ‘पुष्पा 2’ ने 57.95 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. ‘धुरंधर’ चौथे हफ्ते के पहले तीन दिनों में ही इससे ज्यादा कलेक्शन कर चुकी है.

बॉक्स ऑफिस पर 24 दिन बिताने के बाद ‘पुष्पा 2’ का टोटल नेट कलेक्शन करीब 770 करोड़ रुपये था. जबकि 24 दिनों में ‘धुरंधर’ का कुल नेट कलेक्शन 730.70 करोड़ रुपये हो चुका है. दोनों फिल्मों में सबसे बड़ा फर्क पहले हफ्ते का था. अल्लू अर्जुन जैसे धमाकेदार स्टार की जबरदस्त फिल्म ‘पुष्पा’ का सीक्वल होने की वजह से ‘पुष्पा 2’ का माहौल पहले ही तगड़ा बन चुका था. इस माहौल के दम पर ही इसने पहले हफ्ते में 433 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया था.

जबकि ‘धुरंधर’ ने पहले हफ्ते में ‘पुष्पा 2’ के आधे से भी कम, 218 करोड़ नेट कलेक्शन किया था. रणवीर की फिल्म के लिए जनता का ये क्रेज पहले हफ्ते में मिली तारीफों के बाद बना. अब हाल ये है कि ‘धुरंधर’ धीरे-धीरे ‘पुष्पा 2’ के फाइनल टोटल 830 करोड़ के पीछे पड़ी है. देखना है कि ‘धुरंधर’ अब तक की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म ‘पुष्पा 2’ को पीछे छोड़ पाती है या नहीं.

