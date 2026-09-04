नवी मुंबई में 3 साल की बच्ची से बस में यौन शोषण का आरोप, 30 साल का ड्राइवर गिरफ्तार

नवी मुंबई के कामोठे इलाके में एक स्कूल बस के ड्राइवर पर 3 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगा है. पुलिस ने मामले में 30 साल के आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि आरोपी उसी निजी बस को चलाता था, जिसे स्कूल ने बच्चों को घर छोड़ने के लिए किराये पर लिया था. घटना उस वक्त हुई, जब बस में बच्ची अकेली रह गई थी और बाकी सभी छात्र अपने-अपने घरों पर उतर चुके थे.

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जानकारी के मुताबिक, बुधवार को करीब 12:30 बजे आरोपी ने कामोठे के किंडरगार्टन और प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को स्कूल से उनके घर छोड़ने के लिए बस में बैठाया था. एक-एक करके सभी बच्चे अपने निर्धारित स्थानों पर उतरते चले गए. इसके बाद 3 साल की बच्ची बस में अकेली रह गई, क्योंकि वह उस दिन आखिरी छात्रा थी जिसे घर छोड़ा जाना था. आरोप है कि इसी दौरान ड्राइवर ने बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ यौन शोषण किया.

घटना का खुलासा तब हुआ, जब बच्ची घर पहुंचने के बाद पेट में दर्द की शिकायत करने लगी. बच्ची ने अपनी दादी को बताया कि बस में ड्राइवर अंकल ने उसके साथ गलत हरकत की और उसे परेशान किया. बच्ची की बात सुनकर परिवार को घटना का पता चला और उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी. इसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की और आरोपी बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया.

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पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी स्कूल द्वारा बच्चों को लाने-ले जाने के लिए इस्तेमाल की जा रही निजी बस पर ड्राइवर के तौर पर काम करता था. घटना के समय बस में मौजूद बाकी बच्चे अपने-अपने घरों पर उतर चुके थे और बच्ची आखिरी छात्रा थी. पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि घटना के दौरान बस में कोई अन्य व्यक्ति मौजूद था या नहीं.

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अगले दिन पनवेल कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने आरोपी को शनिवार तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. पुलिस इस दौरान आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े सबूत जुटाए जा रहे हैं. बच्ची के बयान और परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

यह मामला स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करता है. खास तौर पर तब, जब छोटे बच्चों को स्कूल से घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ड्राइवर और बस स्टाफ पर होती है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपों की पूरी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी. फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

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