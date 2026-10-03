'मुझे लगा था शाहरुख बन जाऊंगा', टीवी के SRK ने याद किए स्ट्रगल के दिन

सपनों के महानगर मुंबई में हर साल हजारों युवा एक्टर बनने का सपना लेकर आते हैं. ख्वाब होता है बड़े एक्टर बनने का लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में हर किसी को सफलता इतनी आसानी से नही मिलती है. टीवी के मशहूर एक्टर इकबाल खान की कहानी भी ऐसी ही हैं. संघर्ष और निराशा के बाद उनको एक ऐसी कामयाबी मिली, जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी.

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कश्मीर में जन्मे इकबाल खान ने एक्टर बनने का सपना लेकर 2001 में मुंबई का रुख किया था. उस समय उनकी उम्र महज 20 साल ही थी. वे शाहरुख खान से काफी प्रेरित थे और उन्हें शाहरुख जैसा ही बनना था. उन्हें लगता था कि मुंबई पहुंचते ही उनकी किस्मत भी बदल जाएगी और वह रातोरात ही बड़े स्टार बन जाएंग, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. इंडस्ट्री में कदम रखते ही उन्हें हकीकत का सामना करना पड़ा. उन्होंने Fun2shh... Dudes in the 10th Century और बुलेट: एक धमाका जैसी फिल्मों की लेकिन दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट गईं.

दो साल नहीं था काम...

एक इंटरव्यू के दौरान इकबाल ने अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताया. उन्होंने कहा, 'जब मैं मुंबई आया तो मुझे लगा कि मैं आते ही शाहरुख खान बन जाऊंगा. मुझे लगता है, जो कोई भी यहां आता हैं सबको यही लगता है, जो मुझे लगा था. लेकिन शुरुआत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. जिस फिल्म से मैंने अपना करियर शुरू किया. वह फिल्म नहीं चल पाई.'

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फिल्में नहीं चलीं तो उन्हें काम मिलना भी मुश्किल हो गया. महंगाई इतनी थी की इकबाल को सब कुछ मैनेज करने में परेशानी होने लगी. इकबाल के लिए हालात इतने खराब हो गए कि किराया देना और फोन रिचार्ज करवाना भी मुश्किल होने लगा. करीब दो साल तक उनके पास कोई काम नहीं था. उन्हें अपनी कार तक बेचनी पड़ी और बस से सफर करना पड़ा. इतनी परेशानी के बाद मुंबई छोड़कर वापस घर लौटने का मन करने लगा.

सीरियर 'कैसा ये प्यार है' ने बदली किस्मत

इकबाल को इन सब के बाद लगने लगा कि शायद एक्टिंग में उनका करियर नहीं बन पाएगा. लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था. उनको बालाजी टेलीफिल्म्स के सारियल 'कैसा ये प्यार है' में मुख्य भूमिका मिली. इकबाल ने इसमें रॉकस्टार अंगद खन्ना का किरदार निभाया. उनका लुक, आवाज, स्क्रीन प्रेजेंस और रोमांटिक अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया. देखते ही देखते इकबाल टीवी के नामी चेहरों में शुमार हो गए. ये शो सुपरहिट हुआ था. उनके पास सीरियल की लाइन लग गई. यहां तक कि लोग उन्हें टीवी का शाहरुख खान तक कहने लगे.

इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट सीरियल किए, जिसमें कैसा ये प्यार है, काव्यांजलि, कहीं तो होगा, तुम्हारी पाखी और संजोग से बनी संगिनी शामिल है. उन्होंने इंदू की जवानी और जलसा फिल्म में भी काम किया. इकबाल ने अपने आप को किसी एक डोमेन में सीमित नहीं रखा. उन्होंने फिल्मों और ओटीटी में भी काम किया. इतनी असफलता के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और टीवी इंडस्ट्री में अपनी अच्छी पहचान बनाई.

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