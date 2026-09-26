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पहले दिन फैंस के सिर चढ़कर बोला एवेंजर्स एंडगेम एनकोर का जादू, तोड़ा राजामौली की बाहुबली का रिकॉर्ड

एवेंजर्स एंडगेम एनकोर ने इंडिया में लिमिटेड स्क्रीन्स पर री-रिलीज होकर तहलका मचा दिया है. पहले ही दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करके एक नया रिकॉर्ड सेट किया. MCU

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एवेंजर्स ने फिर दिखाया अपना दबदा (Photo: Screengrab)
एवेंजर्स ने फिर दिखाया अपना दबदा (Photo: Screengrab)

मार्वल स्टूडियो की सबसे सफल फिल्म एवेंजर्स एंडगेम बीते दिन एक नए नाम 'एंडगेम एनकोर' से रिलीज हुई. साल 2019 की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म MCU फैंस के सबसे बड़े सिनेमैटिक इवेंट का हिस्सा थी. मगर सात साल बाद इसे फिर री-रिलीज किया गया, क्योंकि मार्वल का सबसे खतरनाक विलेन डॉ.डूम आने वाला है. यही चीज का असर इस फिल्म पर भी पड़ा. पहले ही दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की. 

एंडगेम एनकोर का कमाल

एवेंजर्स एंडगेम एनकोर एक री-रिलीज फिल्म है. लेकिन तब भी लोगों के बीच इसके लिए इतना क्रेज देखने मिला कि इसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स फिर से अपने नाम कर लिए. सैकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, एवेंजर्स की इस फिल्म ने शुक्रवार को 7.25 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. सबसे ज्यादा कमाई इसके इंग्लिश वर्जन से हुई, जिसमें मेकर्स ने चार मिनट का एक्सक्लूसिव फुटेज डाला था.

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इंडिया में एंडगेम एनकोर मात्र 3600 स्क्रीन्स पर लगी थी. मगर तब भी इसने पहले ही दिन एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया. री-रिलीज फिल्मों के मुकाबले, इसने अपने पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई की. एंडगेम एनकोर से पहले एस.एस. राजामौली की बाहुबली द एपिक थी, जिसने घरेलू मार्केट में 5 करोड़ का कलेक्शन किया था. मार्वल की इस फिल्म ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ा है. 

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डूम्सडे के लिए असली है हाइप

इस फिल्म से ये तो साबित हो चुका है कि मार्वल की आने वाली फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे के लिए इंडिया में मंच तैयार है. जिस तरह से थिएटर लगभग हाउसफुल हैं, और हर बच्चा-बड़ा इसे देखने जा रहा है उसे देखकर लग रहा है कि MCU के अच्छे दिन फिर से आने वाले हैं. जिस मार्वल फिल्म डूम्सडे का लोगों को इस समय सबसे ज्यादा इंतजार है, उसकी एक झलक इसमें देखकर सभी एक्साइटेड हैं. दिसंबर में जब डूम्सडे फिल्म आएगी, तब क्या हाल होगा. बॉक्स ऑफिस पर सैलाब उमड़ना तय है.

बात करें एवेंजर्स एंडगेम एनकोर की, तो इसे जो-एंथनी रूसो ने डायरेक्ट किया है जिन्होंने आने वाली फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे भी बनाई है. रॉबर्ट डाउनी जूनियर आइरन मैन के बाद अब डॉ.डूम बनकर लौट रहे हैं. देखना है कि क्या उनका वही जादू फिर से चल पाएगा या नहीं.

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