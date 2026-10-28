Yash Ravana Gold Brooch: सीने पर सजे 'लंकापति रावण के 10 सिर', पत्नी का हाथ थाम रामायण इवेंट में यश ने ली एंट्री, लूटी लाइमलाइट

Ramayana Premiere: रणबीर कपूर की 'रामायण' में रावण का किरदार निभा रहे यश जब लॉस एंजेलिस के रेड कार्पेट पर पहुंचे, तो हर किसी की नजर उनके एक खास एक्सेसरी पर टिक गई. ब्लैक आउटफिट, काला चश्मा और उस पर लगा सोने का ब्रोच. लेकिन ये कोई आम ब्रोच नहीं था, बल्कि इसमें रावण के 10 सिरों की झलक थी. यश ने अपने लुक के जरिए अपने किरदार की ऐसी झलक दिखाई कि उनका अंदाज चर्चा का विषय बन गया.

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यश के ब्रोच में दिखे रावण के 10 सिर, हर डिटेल थी खास

27 अक्टूबर 2026 को लॉस एंजेलिस के एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स में 'रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड' का ग्रैंड प्रीमियर हुआ. इस मौके पर यश ने ऑल-ब्लैक आउटफिट पहना था, जिसे उन्होंने काले चश्मे और सोने के खास ब्रोच के साथ स्टाइल किया. ब्रोच पर रावण के 10 सिरों का डिजाइन बना था, जो इसे बाकी एक्सेसरीज से बिल्कुल अलग बना रहा था.

यश के इस ब्रोच की खासियत सिर्फ इसका गोल्डन लुक नहीं था. रावण के 10 सिरों वाला डिजाइन सीधे उनके ऑनस्क्रीन किरदार से जुड़ता है. यश ने रेड कार्पेट पर भी अपने किरदार की झलक दिखाने का मौका नहीं छोड़ा. उनका यह अंदाज बताता है कि कभी-कभी एक छोटी-सी एक्सेसरी भी पूरी कहानी कह सकती है. जहां दूसरे सितारे अपने आउटफिट से ध्यान खींचते हैं, वहीं यश ने अपने ब्रोच को ही अपने किरदार की पहचान बना दिया.

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ब्लैक लुक में यश का स्वैग, पत्नी राधिका पंडित संग मारी एंट्री

प्रीमियर में यश अकेले नहीं पहुंचे थे. उनके साथ उनकी पत्नी और एक्ट्रेस राधिका पंडित भी मौजूद थीं. यश जहां ऑल-ब्लैक लुक में नजर आए, वहीं राधिका ने ग्रीन और गोल्डन सिल्क साड़ी पहनी थी. दोनों ने रेड कार्पेट पर साथ पहुंचकर सबका ध्यान खींचा. यश के लुक में जहां रावण वाले ब्रोच ने चार चांद लगाए, वहीं राधिका का पारंपरिक अंदाज भी काफी खूबसूरत लगा.

Lovely couple Yash and Radhika arrive at Los Angeles premiere of #Ramayana https://t.co/35dhIZZ7IK — Alpakanya (@Alpakanya) October 28, 2026

हॉलीवुड में कन्नड़ का जलवा, यश ने अपनी भाषा में शुरू की स्पीच

यश ने इस इवेंट में सिर्फ अपने फैशन से ही नहीं, बल्कि अपनी भाषा से भी दिल जीता. उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत कन्नड़ में 'एल्लरिगु नमस्कार' कहकर की, जिसका मतलब है 'सभी को नमस्कार'. इंटरनेशनल मंच पर अपनी मातृभाषा में बात करके यश ने अपनी जड़ों से जुड़ाव दिखाया. उनके इस अंदाज ने कन्नड़ भाषा और कन्नड़ सिनेमा के चाहने वालों के लिए इस पल को खास बना दिया.

यश ने अपनी स्पीच में कहा, 'आप कहां से शुरुआत करते हैं, यह कभी तय नहीं कर सकता कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं.' उनकी यह बात उनके सफर से भी जुड़ती है. कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के बाद यश आज भारतीय सिनेमा के बड़े सितारों में गिने जाते हैं और अब 'रामायण' जैसे बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं. लॉस एंजेलिस के मंच पर कन्नड़ में बोलकर उन्होंने अपने सफर और अपनी पहचान पर गर्व भी जाहिर किया. Advertisement how can you hate this man 😩 #Yash #Ramayana https://t.co/Ki1lNJhhKk — introvert (@itsmanojgowdru) October 28, 2026

रणबीर कपूर और साई पल्लवी भी पहुंचे प्रीमियर में

इस ग्रैंड प्रीमियर में फिल्म के लीड स्टार रणबीर कपूर और साई पल्लवी भी शामिल हुए. रणबीर फिल्म में भगवान राम और साई पल्लवी मां सीता का किरदार निभा रही हैं. डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा भी इस खास मौके पर मौजूद थे. हालांकि, इस इवेंट में यश के 10 सिरों वाले ब्रोच और कन्नड़ में दी गई स्पीच ने खास तौर पर ध्यान खींचा.

कब रिलीज होगी 'रामायण'?

'रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड' यानी 'रामायण पार्ट 1' को 5 नवंबर 2026 को दिवाली के मौके पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना है. फिल्म का दूसरा पार्ट दिवाली 2028 में रिलीज होगा. दोनों पार्ट्स को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही काफी उत्सुकता है. अब देखना होगा कि पर्दे पर रावण के किरदार में यश का यह अंदाज दर्शकों को कितना पसंद आता है.

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