सलमान खान थे टारगेट? टाइगर पर अटैक से पहले शूटरों ने की गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग मामले में नया अपडेट आया है. सूत्रों के मुताबिक, शूटर्स का निशाना टाइगर नहीं बल्कि बॉलीवुड का कोई और बड़ा सेलेब्रिटी था. लेकिन कौन था वो सेलेब, इसे लेकर नई जानकारी सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक, शूटरों ने सलमान खान के घर की भी रेकी की थी.

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शूटर्स के निशाने पर थे सलमान !

टाइगर पर फायरिंग करने वाले तीनों आरोपियों ने मुंबई पहुंचने के बाद दबंग खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की थी. जब उन्होंने देखा कि एक्टर के घर के बाहर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात है, तब शूटर्स ने अपना प्लान चेंज किया. इसके बाद शूटर्स का प्लान टाइगर श्रॉफ पर जाकर शिफ्ट किया. उन्होंने टाइगर को निशाना बनाया. एक्टर की गाड़ी पर 18 अक्टूबर को दनादन 5 राउंड फायरिंग की गई. हमले की जिम्मेदी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है. गैंगस्टर को टाइगर का सलमान खान संग काम करना पसंद नहीं आया था.

बात करें सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की तो, उनका पुराना विवाद है. काला हिरण शिकार मामले से जुड़ी ये कंट्रोवर्सी सालों बाद भी चल रही है. लॉरेंस की डिमांड है कि सलमान खान पूरे बिश्नोई समाज से माफी मांगे. कई बार लॉरेंस और उसके साथी गोल्डी बराड़ ने सलमान को निशाना बनाने का प्लान बनाया है. उनके गैलेक्सी और पनवेल स्थित फार्महाउस की रेकी की. दबंग खान के फैंस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हुई. हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ था.

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