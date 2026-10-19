सलमान, रोहित के बाद टाइगर...कब तक डर में रहेगा बॉलीवुड? CM से AICWA ने की बड़ी मांग

मुंबई में टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के बाद फिल्म इंडस्ट्री में डर का माहौल है. ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने इस घटना पर गहरा दुख और गुस्सा जताते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से तुरंत दखल देने की मांग की है. एसोसिएशन का कहना है कि आखिर मुंबई में फिल्मी सितारे ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम लोगों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा?

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AICWA के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ इस हमले में बाल-बाल बच गए, जबकि गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हुआ. एसोसिएशन ने इसे सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को डराने और उनसे जबरन पैसे वसूलने की कोशिशों से जोड़कर देखा है.

टाइगर के बाद अगला निशाना कौन? AICWA ने उठाया बड़ा सवाल

AICWA ने मुंबई में फिल्मी हस्तियों से जुड़े कई हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि इंडस्ट्री के लोगों को लगातार निशाना बनाए जाने की घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं. एसोसिएशन ने सलमान खान के बांद्रा स्थित घर के बाहर हुई फायरिंग, सैफ अली खान पर उनके घर में हुए चाकू से हमले, फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर के बाहर फायरिंग और कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर बार-बार हुए हमलों का हवाला दिया.

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एसोसिएशन ने सवाल उठाया कि आज टाइगर श्रॉफ पर हमला हुआ है, तो अगला नंबर किसका होगा? उसका कहना है कि जब मुंबई जैसे बड़े शहर में मशहूर हस्तियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो आम मुंबईकरों की सुरक्षा को लेकर चिंता होना भी स्वाभाविक है.

सरकार और पुलिस पर भी उठाए सवाल

AICWA ने आरोप लगाया कि बार-बार ऐसी घटनाएं होने के बावजूद सरकार और पुलिस हमलों को रोकने और बॉलीवुड से जुड़े लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रही हैं. एसोसिएशन का कहना है कि सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री को जमीन पर सुरक्षा मिलनी चाहिए.

एसोसिएशन ने मुंबई में मौजूदा हालात की तुलना 1990 के दशक के अंडरवर्ल्ड दौर से करते हुए चिंता जताई. उसका कहना है कि शहर में कानून-व्यवस्था को लेकर लोगों का भरोसा बनाए रखना बेहद जरूरी है. AICWA ने यहां तक कहा कि आज बॉलीवुड को ऐसा महसूस हो रहा है, मानो उसे भगवान भरोसे छोड़ दिया गया हो.

CM देवेंद्र फडणवीस से AICWA की 5 बड़ी मांगें

AICWA के अध्यक्ष इंजीनियर सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस मामले में तुरंत कदम उठाने की मांग की है.

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एसोसिएशन की प्रमुख मांगें हैं:

1. इन हमलों के पीछे शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए.

2. फायरिंग करने वालों के साथ-साथ कथित तौर पर हमले की साजिश रचने और आदेश देने वालों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाए.

3. फिल्मी हस्तियों और उनके परिवारों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए.

4. बार-बार हो रही ऐसी घटनाओं को रोकने में हुई नाकामी की जवाबदेही तय की जाए.

5. मुंबई के नागरिकों और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का कानून-व्यवस्था पर भरोसा बहाल किया जाए.

‘बॉलीवुड डर के साये में काम नहीं करेगा’

AICWA ने साफ कहा कि मुंबई को 1990 के दशक वाले अंडरवर्ल्ड के दौर में वापस नहीं जाने दिया जाना चाहिए. एसोसिएशन के मुताबिक, बॉलीवुड डर के साये में काम नहीं करेगा और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की सुरक्षा को गंभीरता से लेना जरूरी है.

अब देखना होगा कि टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले के बाद AICWA की मांगों पर महाराष्ट्र सरकार और पुलिस क्या कदम उठाती हैं. फिलहाल, इस घटना ने फिल्म इंडस्ट्री की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बहस तेज कर दी है.

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