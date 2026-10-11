'द डर्टी पिक्चर 2' पर शुरू हुआ काम, एकता कपूर ने किया कंफर्म, कहानी पर भी दिया हिंट

एकता कपूर ने कन्फर्म किया है कि विद्या बालन की फिल्म 'द डर्टी पिक्चर' के 15 साल बाद अब 'द डर्टी पिक्चर 2' पर काम शुरू हो गया है. प्रोड्यूसर ने बताया कि उन्हें आखिरकार एक ऐसी कहानी मिल गई है जिसे वह इस सीक्वल के ज़रिए बताना चाहती हैं.

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हालांकि नई फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाली महिला के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है. रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट पर बात करते हुए एकता ने कहा कि यह प्रोजेक्ट उन बड़ी फिल्मों में से एक है जिन पर वह अभी काम कर रही हैं.

एकता कपूर ने क्या कहा?

उन्होंने कहा, 'मैं एक बहुत बड़ी फिल्म बना रही हूं, 'द डर्टी पिक्चर 2'. मैं इसे 15 साल बाद प्लान कर रही हूं. इस बार, मुझे लगता है कि मेरे पास एक ऐसी कहानी है, जिसे मैं बताना चाहती हूं.'

2011 में रिलीज़ हुई ओरिजिनल फिल्म 'द डर्टी पिक्चर' में विद्या बालन के साथ नसीरुद्दीन शाह, इमरान हाशमी और तुषार कपूर थे. यह फिल्म साउथ इंडियन एक्ट्रेस सिल्क स्मिता की जिंदगी से प्रेरित थी.

पहली फिल्म को याद करते हुए एकता ने कहा कि उन्होंने सिल्क को कभी विक्टिम (पीड़िता) के तौर पर नहीं देखा. इसके बजाय, उन्होंने उन्हें एक ऐसी महिला के तौर पर देखा जो अपनी सेक्सुअलिटी को अपनाती थी और उसे सेलिब्रेट करती थी, भले ही लोग इसके लिए उसे जज करते थे.

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एकता ने कहा, 'द डर्टी पिक्चर' सिल्क स्मिता के बारे में थी. यह एक ऐसी महिला के बारे में थी जिसे अपनी सेक्सुअलिटी के लिए बुरा-भला कहा गया. सेक्सुअलिटी आपकी अपनी पसंद होती है. मैंने कभी उसे विक्टिम की तरह नहीं देखा. मैंने उसे एक ऐसी महिला के तौर पर देखा जो अपनी सेक्सुअलिटी को सेलिब्रेट करती थी, और फिल्म बहुत सफल रही.'

उन्होंने आगे कहा कि सीक्वल फिर से सिल्क स्मिता जैसी ही किसी महिला की कहानी पर आधारित होगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि फिल्म किस महिला की कहानी पर बनेगी. उन्होंने संकेत दिया कि बड़ी घोषणा बाद में की जाएगी.

कास्ट और कहानी का ऐलान अभी बाकी है

फिलहाल, एकता ने 'द डर्टी पिक्चर 2' के बारे में ज़्यादातर बातें गुप्त रखी हैं. प्रोड्यूसर ने कास्ट, डायरेक्टर, रिलीज की तारीख या उस महिला की पहचान का खुलासा नहीं किया है, जिसकी कहानी पर सीक्वल बनेगा. उन्होंने अभी तक अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से भी फिल्म की घोषणा नहीं की है.

यह ओरिजिनल फ़िल्म 2 दिसंबर, 2011 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और यह सिल्क स्मिता की जिंदगी पर आधारित थी, जिन्होंने अपने 18 साल के करियर में 450 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था. 35 साल की उम्र में चेन्नई स्थित अपने घर पर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी.

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