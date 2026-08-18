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करोड़ों के कर्ज में रहे सनी देओल, गदर 2 की सक्सेस ने बदली थी किस्मत, बोले- मैं खुश रहा

सनी देओल ने गदर 2 से मिली सक्सेस से पहले अपने बुरे दिनों को फिर से याद किया. उन्होंने बताया कि एक समय पर वो करोड़ों रुपयों के कर्ज में डूबे हुए थे. लेकिन फिर उनकी किस्मत पलट गई.

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सनी देओल ने देखा बुरा वक्त (Credit: AFP)
सनी देओल ने देखा बुरा वक्त (Credit: AFP)

सनी देओल की गिनती बॉलीवुड के मेगा-स्टार्स में होती है. उनकी पिछली आई फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया प्रदर्शन कर रही थीं. लेकिन लेटेस्ट रिलीज बंटवारा 1947 वैसा कारनामा फिर से नहीं कर पा रही. हालांकि फिल्म को जो भी देखकर बाहर निकल रहा है, वो सिर्फ तारीफ ही कर रहा है. 

हाल ही में सनी देओल ने अपने कमबैक पर खुलकर बात भी की. गदर 2 से उन्हें वापस वही प्यार मिल रहा है, जैसा उन्हें सालों पहले मिला करता था. बीच में उन्हें करियर में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था. उनकी फिल्में ज्यादा नहीं चल रही थीं. इसी दौरान उन्हें करोड़ों रुपयों के कर्ज से भी गुजरना पड़ा. 

मुश्किल वक्त पर इमोशनल हुए सनी

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न्यूज बुक चैनल पर सनी देओल ने कहा कि साल 2001 में गदर और इंडियन जैसी फिल्में करने के बाद, उन्हें ज्यादा काम नहीं मिला. दोनों ही फिल्में कमर्शियल सक्सेस साबित हुई थीं. मगर इंडस्ट्री में आए बदलाव की वजह से वो साइडलाइन हो गए. उनके पास सही सब्जेक्ट और फिल्ममेकर्स नहीं आए. फिर उसी बीच उन्हें अपनी एक फिल्म जो बोले सोनिहाल की वजह से कॉन्ट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा. इन कारणों से सनी ने एक भारी सेटबैक देखा. 

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बॉक्स ऑफिस पर सफलता की कमी के चलते, सनी देओल पर करोड़ों रुपयों का कर्ज चढ़ा. उन्होंने कहा- मैं पैसे के लिए इतने सारे काम नहीं कर सकता. सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं. जब मैं कर्ज में था, तब भी मैं बहुत खुश था. मैं अपनी जिंदगी जी रहा था. मुझ पर जो भी कर्ज था, वो मेरा अपना था. मैंने किसी से उधार नहीं लिया था. मुझ पर किसी और का कोई पैसा बकाया नहीं था. मुझे सिर्फ अपनी एक प्रॉपर्टी बेचकर वो पैसा चुकाना था.

कैसे कर्ज में डूबे थे सनी देओल?

2023 में गदर 2 के कुछ समय बाद, एक बैंक ने मुंबई के जुहू में स्थित सनी की प्रॉपर्टी ‘सनी विला’ की ई-नीलामी का नोटिस जारी किया था. बैंक के मुताबिक सनी पर ब्याज समेत 55.99 करोड़ रुपये बकाया थे. हालांकि, बाद में सनी के रकम चुकाने पर सहमति जताने के बाद ये नोटिस वापस लिया गया. 

सनी ने वो लोन अपनी 2016 की फिल्म घायल रिटर्न्स बनाने के लिए लिया था. इस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट भी किया था और इसमें एक्टिंग भी की थी. मगर ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी. इसके बाद सनी ने अपने बेटे करण देओल को पल पल दिल के पास फिल्म से लॉन्च किया था, जो चली नहीं और उन्हें फिर से नुकसान झेलना पड़ा. 

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