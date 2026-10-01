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'मामा किधर हैं?', कृष्णा-कश्मीरा संग सुनीता आहूजा ने की पार्टी, गोविंदा को किया इग्नोर, बोले- हैप्पी फैमिली

गोविंदा और सुनीता आहूजा के बीच तनाव बना हुआ है. बीती रात एक पार्टी में सुनीता ने कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह के साथ मिलकर पार्टी की.

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Sunita ahuja with krushna-kashmera (Photo: Social Media)
Sunita ahuja with krushna-kashmera (Photo: Social Media)

कभी इंडस्ट्री की हिट जोड़ी रही गोविंदा और सुनीता आहूजा का रिश्ता आज मुश्किलों में है. भले ही सुनीता ने तलाक का केस वापस ले लिया हो. लेकिन उनके बीच की दूरियां खत्म नहीं हुई हैं. गोविंदा की अपनी को-स्टार रानी स्वर्णकार संग नजदीकियां उनके परिवार को चुभ रही हैं. विवाद के बीच सुनीता आहूजा और उनके बेटे यशवर्धन को बीती रात एक पार्टी में देखा गया.

कश्मीरा-सुनीता का रीयूनियन

सुनीता का यहां पर कृष्णा अभिषेक और उनकी पत्नी कश्मीरा शाह संग रीयूनियन हुआ. सबने परफेक्ट फैमिली की तरह पैप्स को पोज दिए. सुनीता भी खिलखिलाते हुए पार्टी में पहुंचीं. कश्मीरा और सुनीता का बॉन्ड यहां पर सबने नोटिस किया. उन्होंने आते ही सास सुनीता को गल से लगाया. उन्हें गाल पर kiss किया. सुनीता ने भी बहू को पैंपर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. पैप्स ने उनसे पूछा- मामा किधर हैं? इस सवाल को सबने इग्नोर किया. किसी ने गोविंदा को लेकर कोई बात नहीं की. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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सुनीता और कश्मीरा का कभी एक दूसरे से छत्तीस का आंकड़ा था. उनके बीच सालों तक अनबन रही थी. लेकिन आज वे साथ हैं. गोविंदा संग के रिश्ते में खटास आने के बाद कृष्णा-कश्मीरा से सुनीता का पैचअप हुआ है. कुकिंग शो लाफ्टर शेफ में तीनों ने साथ में गले-शिकवे मिटाए. सुनीता से उनकी बहू कश्मीरा ने नेशनल टीवी पर माफी मांगी थी. सुनीता ने दिल खोलकर उन्हें माफ किया. तबसे कश्मीरा हर मोड़ पर सुनीता को सपोर्ट कर रही हैं.

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कश्मीरा सोशल मीडिया पर गोविंदा को कॉलआउट भी कर चुकी हैं. गोविंदा-सुनीता की लड़ाई में कश्मीरा अपनी सास के साथ खड़ी हैं. कश्मीरा ने लाफ्टर शेफ में कहा भी था कि वो हमेशा सुनीता आहूजा के साथ खड़ी रहेंगी. सास-बहू के बीच ऐसा प्यार देखकर फैंस का दिल खुश हो गया है.

उधर, गोविंदा और रानी स्वर्णकार के रूमर्ड अफेयर को लेकर एक्टर का परिवार बंट गया है. कश्मीरा की फैमिली गोविंदा नहीं सुनीता के सपोर्ट में हैं. इंडस्ट्री में भी गोविंदा-सुनीता के रिश्ते पर गॉसिप हो रही हैं. दोनों के बीच आई तल्खियां देखकर फैंस का दिल टूट गया है. उन्हें उम्मीद है जल्द उनके बीच हालात ठीक होंगे.

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