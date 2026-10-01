जिम्बाब्वे में हेलिकॉप्टर क्रैश का खौफनाक मंजर, हादसे में 6 लोगों की मौत

जिम्बाब्वे में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ. राजधानी हरारे के दक्षिण-पूर्व में मारोंडेरा जिले के ग्रामीण इलाके में 6 लोगों को लेकर जा रहा हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया. अधिकारियों के मुताबिक, हेलिकॉप्टर में सवार किसी के भी बचने के संकेत नहीं हैं.

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स्थानीय मीडिया के मुताबिक, मरने वालों में देश के चर्चित कारोबारी विकनेल चिवायो और उनकी पत्नी लूसी मुटेके भी शामिल हैं. हादसा इतना भीषण था कि हेलिकॉप्टर में लगी आग से लोगों की पहचान करना भी मुश्किल हो गया.

पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे और शवों की पहचान की कोशिश शुरू की गई. पुलिस के मुताबिक हेलिकॉप्टर में कुल छह लोग सवार थे. इनमें चार यात्री और दो क्रू मेंबर शामिल थे.सरकार के प्रवक्ता निक मंगवाना ने सोशल मीडिया पर बताया कि इस हादसे में कोई भी जीवित नहीं बचा.पुलिस प्रवक्ता पॉल न्याथी ने बताया कि हेलिकॉप्टर में आग लगने के कारण सवार लोग झुलस गए थे. उनकी पहचान करने की कोशिश जारी थी.

राष्ट्रपति म्नांगाग्वा के करीबी थे चिवायो

इस हादसे में सवार 43 साल के विकनेल चिवायो जिम्बाब्वे के चर्चित कारोबारी थे और राष्ट्रपति एमरसन म्नांगाग्वा के करीबीयों में गिने जाते थे. चिवायो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे.

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वह दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा, केन्या के विलियम रूटो, तंजानिया की सामिया सुलुहू हसन और एस्वातिनी के किंग मस्वाती जैसे क्षेत्रीय नेताओं के साथ प्राउवेट डिनर और मुलाकातों की तस्वीरें और पोस्ट साझा करते थे.

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फिलहाल अधिकारी हादसे में मारे गए सभी लोगों की पहचान और घटना से जुड़ी बाकी जानकारी जुटाने में लगे हैं. हालांकि अभी तक हादसे की नजह साफ नहीं हो पाई है. इस दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों को झकझोर कर रख दिया है.

इसके सात ही मशहूर कारोबारी विकनेल चिवायो और उनकी पत्नी की मौत ने कई सवाल छोड़ दिए हैं. फिलहाल अधिकारी इस हादसे के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटे हुए हैं.

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