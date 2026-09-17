Famous Forts in Gujarat: गुजरात के इन 10 किलों में दिखेगा शाही इतिहास, फैमिली संग घूमने के लिए बनाएं प्लान

Famous Forts in Gujarat: गुजरात सिर्फ समुद्र, मंदिरों और खूबसूरत शहरों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने ऐतिहासिक किलों के लिए भी जाना जाता है. यहां कई ऐसे किले हैं, जो कभी राजाओं और शासकों की ताकत का प्रतीक हुआ करते थे. आज इन किलों की दीवारें, दरवाजे, बुर्ज और आसपास का नजारा पर्यटकों को इतिहास के करीब ले जाता है. अगर आपको ऐतिहासिक जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है, तो गुजरात की यात्रा में इन किलों को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं.

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1. उपरकोट किला, जूनागढ़

जूनागढ़ का ऊपरकोट किला गुजरात का एक अल्टीमेट हेरिटेज हॉटस्पॉट है, जिसका इतिहास लगभग 2,000 साल पुराना माना जाता है. किले के अंदर प्राचीन बावड़ी, सीक्रेट केव्स, मस्जिद और आइकॉनिक तोपें जैसी कई सुपर कूल चीजें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं. इसके मैसिव गेट्स, विशाल दीवारें और इसकी एंशिएंट वाइब हर हिस्ट्री लवर और ट्रैवलर के लिए इस जगह को मस्ट-विजिट बकेट लिस्ट स्पॉट बनाती हैं.

2. पावागढ़ किला

पंचमहल जिले में स्थित पावागढ़ किला एक पहाड़ी पर बना हुआ है. यह क्षेत्र अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए फेमस है. किले तक पहुंचने के दौरान पहाड़ी रास्ते और आसपास का प्राकृतिक नजारा सफर को खास बना देते हैं. यहां स्थित चंपानेर-पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क भी हिस्ट्री लवर्स के लिए खास जगह है.

3. भुजिया किला, भुज

कच्छ के भुज में स्थित भुजिया किला भुजिया पहाड़ी पर बना है. यह किला शहर के इतिहास से जुड़ा हुआ है और यहां से भुज शहर का खूबसूरत नजारा भी दिखाई देता है. किले के आसपास का माहौल खासकर उन यात्रियों को पसंद आ सकता है, जिन्हें ऐतिहासिक जगहों के साथ शांत और खुले माहौल में घूमना अच्छा लगता है.

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4. लखपत किला

कच्छ में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास स्थित लखपत किला अपने पुराने किलेबंद शहर के लिए जाना जाता है. यहां बनी मोटी पत्थर की दीवारें आज भी पुराने समय की याद दिलाती हैं. किले के आसपास घूमते हुए आपको पुराने धार्मिक स्थल और वीरान बस्तियां देखने को मिलती हैं.

5. भद्र किला, अहमदाबाद

अहमदाबाद के पुराने शहर में कोर्ट रोड पर स्थित भद्र किला एक ऐतिहासिक विरासत है. इसे अहमद शाह ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था. किले के आसपास भद्र काली मंदिर और ऐतिहासिक बाजार जैसे कई स्थान हैं. पुराने अहमदाबाद की सैर के दौरान इसे देखा जा सकता है और यह सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है.

6. सूरत किला

तापी नदी के किनारे बसा सूरत किला एक परफेक्ट हेरिटेज विंटेज स्पॉट है. मुगल एरा के टाइम पे बना यह फोर्ट कभी शहर को बाहरी हमलों से बचाने वाला मेन सेफ्टी शील्ड था. अगर आप सूरत के रिवर-व्यू के साथ-साथ शहर के बदलते इतिहास और रॉयल हिस्ट्री को फील करना चाहते हैं, तो यह किला आपकी मस्ट-विजिट बकेट लिस्ट में होना चाहिए.

7. दाभोई किला

वडोदरा का दाभोई किला अपने माइंड-ब्लोइंग आर्किटेक्चर और सुपर-डिटेल नक्काशीदार दरवाजों के लिए जाना जाता है. इस फोर्ट के चार मेन गेट्स इसकी पहचान हैं, जो फोटोग्राफी और हिस्ट्री लवर्स दोनों को काफी इम्प्रेस करते हैं. पत्थरों और दीवारों पर की गई बारीक कार्विंग्स प्राचीन समय की आर्ट-वाइब को री-क्रिएट करती हैं, जिसे गुजरात ट्रिप पर एक्सप्लोर करना एकदम वर्थ है.

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8. इडर किला

साबरकांठा की पहाड़ियों और चट्टानों के बीच छिपा इराड किला एक परफेक्ट हिडन जम है. अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या शांति से एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, तो यहां के शानदार नेचुरल व्यूज और पुराने अवशेष आपको खूब भाएंगे. गुजरात ट्रिप के दौरान एक हटके और कम भीड़-भाड़ वाली वाइब के लिए इसे अपनी बकेट लिस्ट में जरूर रखें.

9. वांथली किला

जूनागढ़ का वांथली एक सुपर कूल हिस्टोरिकल टाउन है, जहां आपको पुराने किले और फोर्टिफिकेशंस के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं. अगर आपको पुरानी इमारतों की वाइब पसंद है और आप इतिहास को करीब से फील करना चाहते हैं, तो जूनागढ़ ट्रिप के दौरान इस ऑफबीट स्पॉट को एक्सप्लोर करना तो बनता है.

10. ध्रांगध्रा किला

सुरेंद्रनगर का ध्रांगध्रा किला गुजरात के रॉयल पास्ट और राजघरानों की लीगेसी से जुड़ा एक शानदार स्पॉट है. इसका पुराना आर्किटेक्चर और फोर्टिफिकेशंस आपको सीधे गुजरात के ग्रैंड राजा-महाराजाओं के दौर में ले जाते हैं. अगर आप इतिहास के शौकीन हैं और यूनिक वास्तुकला को एक्सप्लोर करने की वाइब पसंद करते हैं, तो इस ऑफबीट जगह को विजिट करना बिल्कुल मिस मत कीजिए.

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