Xiaomi REDMI Note 17 Pro और 17 Pro Max भारत में लॉन्च, मिलेगी 10,000mAh की बैटरी, 5 हजार की छूट

Xiaomi ने भारत में दो नए स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है, जिनके नाम REDMI Note 17 Pro और REDMI Note 17 Pro Max है. कंपनी ने दोनों ही हैंडसेट को मिड रेंज प्रोफाइल में पेश किया है. कंपनी ने इस सीरीज में 10,000mAh की बैटरी, बेहतरीन ड्यूरेबिलिटी और कई फ्लैगशिप लेवल के स्पेसिफिकेशन्स दिए है. आइए इनकी कीमत, स्पेसिफिकेशन्स, कैमरा और बैटरी के बारे में जानते हैं.

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REDMI Note 17 Pro की शुरुआती कीमत 36,999 रुपये है, जिसमें 8GB Ram+ 128GB स्टोरेज मिलती है. वहीं टॉप एंड वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपये है, जिसमें 8GB Ram + 256GB स्टोरेज मिलती है. इस हैंडसेट को Cloud Blue, पर्पल वाइब और स्टील्थ ब्लैक कलर में पेश किया है.

REDMI Note 17 Pro 5G Max को तीन कलर वेरिएंट में पेश किया है, जो सीक्रेट सनराइज, माचा ग्रीन और सटील्थ ब्लैक कलर में पेश किया है. इसकी शुरुआती कीमत 49,999 रुपये है, जिसमें 8GB + 256GB स्टोरेज वर्जन मिलता है. वहीं टॉप एंड वेरिएंट की कीमत 55,999 रुपये है, जिसमें 12GB + 256GB स्टोरेज वर्जन मिलता है.

5 हजार रुपये तक होंगे सेव

दोनों ही स्मार्टफोन की सेल 17 सितंबर से शुरू होगी और ऑफलाइन स्टोर्स पर 23 सितंबर से सेल शुरू होगी. लॉन्च ऑफर के तहत REDMI Note 17 Pro पर 3 हजार रुपये है और REDMI Note 17 Pro Max पर 5000 रुपये का इंस्टैंट कैशबैक मिलेगा जिसके लिए चुनिंदा बैंक के कार्ड का यूज करना होगा.

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REDMI Note 17 Pro और Note 17 Pro Max के स्पेसिफिकेशन्स

रेडमी के दोनों हैंडसेट में 6.83-inch का डिस्प्ले दिया है, जो 1.5K OLED पैनल है. 120Hz का रिफ्रेश रेट्स दिया गया है. डिस्प्ले में 3200 Nits का पीक ब्राइटनेस मिलती है. इसमें Dolby Vision का सपोर्ट दिया है और Corning Gorilla Glass Victus 2 की प्रोटेक्शन दी है.

REDMI Note 17 Pro Max 5G में Snapdragon 6 Gen 5 मोबाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है. इसमें Snapdragon 6s Gen 4 4nm चिपसेट का इस्तेमाल किया है. इसमे 8GB LPDDR4X RAM के साथ 128GB (UFS 2.2) और 256GB (UFS 3.1) स्टोरेज के ऑप्शन मिलते हैं.

REDMI Note 17 Pro Max में Snapdragon 6 Gen 5 4nm चिपसेट का इस्तेमाल किया है, जिसमें Adreno 812 GPU दिया गया है. इसमें 8GB और 12GB LPDDR5X RAM के साथ 256GB (UFS 4.1) स्टोरेज मिलेगी.

दोनों हैंडसेट में Android 16 के साथ Xiaomi Hyper OS 3 पर काम करता है. इसमें डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है.

REDMI Note 17 Pro और Note 17 Pro Max का कैमरा

REDMI Note 17 Pro और Note 17 Pro Max में 50MP का मेन कैमरा दिया है, जहां रेडमी नोट 17 प्रो में f/1.8 अपर्चर मिलेगा और रेडमी नोट 17 प्रो मैक्स में f/1.5 में अपर्चर दिया गया है.

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REDMI Note 17 Pro में 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकेगा. वहीं, Note 17 Pro Max में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया है.

REDMI Note 17 Pro Max 5G की बैटरी

REDMI Note 17 Pro Max 5G में 10,000mAh सिलिकॉन कार्बन बैटरी दी गई है, जिसके साथ 100W HyperCharge और 27W का रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है.

REDMI Note 17 Pro 5G में 9000mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 67W HyperCharge का सपोर्ट मिलता है.

लेटेस्ट दोनों ही हैंडसेट में Google Gemini, सर्कल टू सर्च, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट और पोस्ट प्रोसेसिंग एडिटिंग टूल्स मिलता है. इसमें एडिटिंग टूल AI ग्लेयर रिमूवल और AI Erase Pro का सपोर्ट मिलता है.

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