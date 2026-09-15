scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Garh Ganesh Temple 2026: बिना सूंड वाले गणपति का अनोखा मंदिर, 7 बुधवार दर्शन से हर मनोकामना पूरी

Garh Ganesh Temple 2026: सोशल मीडिया पर एक इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रही है. इस वीडियो में एक ऐसे मंदिर को लेकर दावा किया गया है जिसमें बिना सूंड वाले गणपति विराजमान होते हैं. श्री गढ़ गणेश नाम का यह मंदिर राजस्थान के जयपुर में नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित बताया गया है.

Advertisement
X
अरावली की पहाड़ियों पर स्थित भगवान गणेश का यह प्रसिद्ध मंदिर न सिर्फ आस्था का प्रमुख केंद्र है, बल्कि यहां का नजारा भी अद्भुत है. (Photo: ITG)
अरावली की पहाड़ियों पर स्थित भगवान गणेश का यह प्रसिद्ध मंदिर न सिर्फ आस्था का प्रमुख केंद्र है, बल्कि यहां का नजारा भी अद्भुत है. (Photo: ITG)

इस साल गणेशोत्सव 14 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक रहेगा. ऐसी मान्यता है कि इन पवित्र दिनों में विघ्नहर्ता गणपति अपने भक्तों का उद्धार करने धरती पर उतरते हैं. इन पवित्र दिनों में देश के कोने-कोने में गणपति के पंडाल सजते हैं. मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना चलती है. गणपति जी को लड्डू, मोदक, दूर्वा और उनकी प्रिय चीजों का भोग लगता है. ऐसा कहा जाता है कि विशेष कामनाएं के लिए गणपति की अलग-अलग मुद्राओं वाली प्रतिमा का पूजन लाभकारी होता है. इसलिए कोई लेटे गणपति की पूजा करता है तो कोई खड़े हुए गणपति की. कोई दाईं तरफ सूंड वाले गणपति का पूजन करता है तो कोई बाईं ओर वाले गणपति की. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक मंदिर ऐसा भी है जहां बिना सूंड वाले गणपति की पूजा भी होती है.

सोशल मीडिया पर एक इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रही है. इस वीडियो में एक ऐसे मंदिर को लेकर दावा किया गया है जिसमें बिना सूंड वाले गणपति विराजमान होते हैं. श्री गढ़ गणेश नाम का यह मंदिर राजस्थान के जयपुर में नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित बताया गया है. इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहां के गणपति इतने सिद्ध है कि यदि कोई व्यक्ति मन में कामना लेकर 7 बुधवार लगातार इसके दर्शन कर ले तो निश्चित ही वो पूरी हो जाती है.

लोक मान्यता है कि इस मंदिर में लगातार सात बुधवार दर्शन होना लगभग असंभव होता है. ऐसा कर पाना लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता है. इस संकल्प के बीच व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई बाधा आ ही जाती है. यदि किसी व्यक्ति ने इन बाधाओं को पार कर पूरे सात बुधवार गणपति महाराज के दर्शन कर लिए तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं.

सम्बंधित ख़बरें

पीयूष गोयल के घर पीएम ने की गणपति पूजा, पीले कुर्ते में आए नजर
ganesh chaturthi 2026
24 कैरेट 'गोल्डन मोदक'! जानें सोने की परत चढ़े इस मोदक की क्या है कीमत
Pune Ganesh Utsav
'डीजे बंद लेकिन शोर चालू आहे...', गणपति के पहले दिन गाइडलाइन का रियलिटी चेक
Sunita Ahuja
गोविंदा की पत्नी सुनीता ने ढोल-नगाड़ों से किया बप्पा का स्वागत
Ganpati Puja
गणेश चतुर्थी को इस मुहूर्त में घर-घर विराजेंगे बप्पा
Advertisement

अरावली की पहाड़ियों पर स्थित भगवान गणेश का यह प्रसिद्ध मंदिर न सिर्फ आस्था का प्रमुख केंद्र है, बल्कि यहां का नजारा भी अत्यंत सुंदर है. पहाड़ की चोटी पर स्थित इस मंदिर के दर्शन करने के लिए भक्त सीढ़ीनुमा रास्ते से होते हुए गणपति की शरण में पहुंचते हैं. इस मंदिर में गणपति जी के दर्शन करने लोग न सिर्फ राजस्थान बल्कि, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य हिस्सों से भी पहुंचते हैं.

गढ़ गणेश मंदिर की कथा
श्री गढ़ गणेश मंदिर में बिना सूंड वाले गणपति के बारे में मंदिर के पुजारी गौरव मेहता ने खुद जानकारी दी. उन्होंने बताया कि श्री गढ़ गणेश मंदिर में भगवान गणेश का वो स्वरूप मौजूद है, जो माता पार्वती ने स्वयं अपने तन के मैल (उबटन)  से बनाया था. गणेश पुराण के अनुसार, एक बार माता पार्वती जब स्नान के लिए गईं तो उन्होंने द्वार पर निगरानी के लिए अपने शरीर के मैल से मुख्य द्वार पर गणपति जी की प्रतिमा बनाई थी. इस प्रतिमा का स्वरूप ही आज गढ़ गणेश मंदिर में स्थापित है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ट्रंप के बेटे की शादी में रूसी अरबपति ने लगाया पैसा, पुतिन के करीबी ने दी 2 रात की ग्रैंड पार्टी, मचा बवाल |
    पेट के अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए महंगे प्रोबायोटिक खरीद रहे हैं? पहले जान लें, आपकी रसोई में ही है इसका अच्छा ऑप्शन |
    नोएडा के एलिवेटेड रोड पर LPG से लदे ट्रक में लगी आग, सामने आया Video |
    सरकारी दुकानों की शराब से 20 मौतें! सागर कांड में NHRC की एंट्री, पीड़ितों के बयान दर्ज न होने पर भड़की टीम |
    'वो तो सिर्फ ब्रेड हैं', डूम्सडे और ड्यून 3 संग किंग के क्लैश पर बोले शाहरुख खान, क्रिसमस पर होगा रिलीज |
    मिर्च के धुएं से परिवार को किया बेहाल, 2 घंटे बंधक बनाकर लूटपाट |
    आर्थ‍िक संकट की कगार पर अमेरिका का कैनेडी सेंटर, देखें US टॉप-10 |
    ईशा अंबानी की बड़ी भाभी श्लोका का दिखा 'गुजराती रंग', गणपति पूजा में छाईं, VIDEO |
    सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा, 40 साल के ज‍िम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर ने रचा इतिहास... ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा कारनामा |
    Stock Market Fear: बड़ा है डर... अब हुई चीन की एंट्री, शेयर बाजार में मचेगा कोहराम!
    Advertisement