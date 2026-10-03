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धांसू डिजाइन... स्क्रैच प्रूफ! Studds का नया हेलमेट लॉन्च, कीमत बस इतनी

Studds Looney Tunes Helmet: स्टड्स एक्सेसरीज ने अपने इस स्पेशल हेलमेट को वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ग्लोबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के साथ मिलकर तैयार किया है. ISI यानी BIS सर्टिफिकेशन से लैस ये हेलमेट ख़ास तौर पर यंगस्टर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है.

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Studds ने इस हेलमेट को ISI यानी BIS सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है. Photo: ITG
Studds ने इस हेलमेट को ISI यानी BIS सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है. Photo: ITG

Studds New Helmet Launched: बाइक चलाने वाले युवाओं के लिए हेलमेट अब सिर्फ सेफ्टी गियर नहीं, बल्कि स्टाइल और पर्सनैलिटी का हिस्सा भी बनते जा रहे हैं.  इसी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए देश की प्रमुख हेलमेट निर्माता कंपनी Studds ने फुल-फेस हेलमेट का नया Looney Tunes Edition लॉन्च किया है. वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ग्लोबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के साथ मिलकर तैयार किए गए इस हेलमेट की कीमत 1,395 रुपये रखी गई है. 

खास बात यह है कि इसमें Looney Tunes के मशहूर कार्टून कैरेक्टर्स को ग्राफिक्स के तौर पर शामिल किया गया है. इस स्पेशल एडिशन हेलमेट को खासतौर पर युवा राइडर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. हेलमेट के शेल और बॉडी पर अलग-अलग कैरेक्टर्स के ग्राफिक्स दिए गए हैं. कंपनी ने इसे कुल 6 कलर ऑप्शन में पेश किया है, जिनमें ब्लू, बेबी पिंक, फ्लेम ब्लू, पेस्टल ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक कलर शामिल है.

 

Studds Raider Youth Looney Tunes Edition
Studds ने अपने इस नए हेलमेट को 6 रंगों में पेश किया है. Photo: ITG

इस हेलमेट में ABS आउटर शेल और रेगुलेटेड-डेंसिटी EPS लाइनर का इस्तेमाल किया गया है. हेलमेट में डायनमिक वेंटिलेशलन सिस्टम दिया गया है जिसमें ऊपर की तरफ एयर एग्जॉस्ट दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें क्विक-रिलीज वाइजर दिया गया है, जिस पर स्क्रैच-रेसिस्टेंट कोटिंग मिलती है. चिन स्ट्रैप के लिए भी क्विक-रिलीज सिस्टम दिया गया है.

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अंदर की तरफ माइक्रो-फाइबर लाइनर मिलता है, जिससे हेलमेट को पहनने में बेहतर आराम मिलने की उम्मीद है. छोटे हेड साइज वाले राइडर्स को ध्यान में रखते हुए हेलमेट को XXS (520 मिमी) और XS (540 मिमी) साइज में पेश किया गया है. हेलमेट को ISI यानी BIS सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है. इसे ग्राहक अधिकृत STUDDS डीलरशिप और कंपनी के आधिकारिक ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं.

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