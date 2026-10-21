खौफ में बॉलीवुड, टाइगर पर हमले के बाद सलमान खान के घर के बाहर कमांडो तैनात, अक्षय कुमार के घर लगे बुलेटप्रूफ शीशे

एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुए जानलेवा हमले की घटना के बाद से पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मच गया है. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि हमलावरों के निशाने पर टाइगर नहीं, बल्कि बॉलीवुड के कई बड़े सितारे थे. इस खुलासे के बाद से फिल्म इंडस्ट्री में सुरक्षा व्यवस्था और कलाकारों की हिफाजत को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं

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सलमान की बढ़ी सुरक्षा

घटना की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है. सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उठाए गए एहतियाती कदमों के तहत, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

ये बात किसी से छिपी नहीं है कि लॉरेंस बिश्‍नोई गैंग का पहला टारगेट सलमान खान ही हैं. सलमान पर पहले भी कई दफा हमला हो चुका है. उनके घर के बाहर गोलियां भी चल चुकी हैं. ऐसे में सलमान खान के घर गैलेक्‍सी अपार्टमेंट के बाहर अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है. दबंग खान के घर के बाहर मुंबई पुलिस के जवानों समेत विशेष कमांडो भी तैनात किए गए हैं.

VIDEO | Mumbai: Security beefed up outside Galaxy Apartment, actor Salman Khan's house, after attack on Tiger Shroff. #TigerShroffAttack #SalmanKhan #MumbaiNews (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/FukCn4pd5w — Press Trust of India (@PTI_News) October 21, 2026

अक्षय की सुरक्षा में उठाए खास कदम

नई जानकारी में ये भी सामने आया है कि अक्षय कुमार भी अपनी सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गए हैं. खिलाड़ी कुमार के घर पर बुलेटप्रूफ कांच लगाए जा रहे हैं. अक्षय के घर के बाहर भी पुलिस सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है.

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हमलावरों के निशाने पर थे बड़े सितारे

दरअसल, पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि शुरुआत में शूटर्स के निशाने पर टाइगर श्रॉफ नहीं थे, बल्कि वो बॉलीवुड के दूसरे बड़े सितारों पर हमला करना चाहते थे. लेकिन शूटर्स किसी बड़े सितारे को टारगेट करने में नाकामयाब रहे, जिसके बाद उन्होंने टाइगर श्रॉफ को अपना निशाना बनाया.

जानकारी में सामने आया है कि हमालवरों को इंस्टा फैन पेजों के जरिए टाइगर के बारे में पता चला था कि वो जुहू में फुटबॉल खेलने जाते हैं. उस वक्त उनकी सिक्योरिटी भी ज्यादा नहीं होती. हमलावरों ने इस मौके का फायदा उठाया और जैसे ही टाइगर अपनी कार में बैठकर वहां से निकले, तो हमलावरों ने एक्टर की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.

राहत की बात ये है इस हमले में टाइगर को नुकसान नहीं पहुंचा. उन्हें सिर्फ मामूली चोट आई. लेकिन एक्टर का ड्राइवर बुरी तरह जख्मी हो गया. इस पूरे हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है, जिसके बाद से पूरी इंडस्ट्री में इस समय खौफ और डर का माहौल है.

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