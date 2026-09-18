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ड्राइवर ने फैन के पैर पर चढ़ाई गाड़ी, बौखलाए सलमान, सबके सामने हड़काया, गुस्से में झटका हाथ, Video

सलमान खान ने एक फैन को चोट लगने के बाद अपने ड्राइवर की क्लास लगाई है. इंटरनेट पर सलमान के गुस्से का वीडियो वायरल हो रहा है.

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Salman khan angry (Photo: Vinod Singh)
Salman khan angry (Photo: Vinod Singh)

बॉलीवुड स्टार सलमान खान गुरुवार रात महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष शेलार के घर पर गणपति सेलिब्रेशन में शमिल हुए थे. उन्होंने बप्पा का आशीर्वाद लिया. लेकिन जैसे ही वो गणपति दर्शन कर बाहर निकले फैंस और पैपराजी की भीड़ ने घेर लिया. मामला इतना टाइट हुआ कि भाईजान की गाड़ी के लिए वहां से निकलना मुश्किल हो गया था. तभी एक माइनर एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद वो अपने ड्राइवर पर चिल्लाए.

सलमान का हुआ पारा हाई
इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें सलमान की गाड़ी लोगों की भीड़ में फंस गई है. इसी दौरान एक फैन को चोट लग जाती है. ये नजारा देखकर सलमान खान अपने ड्राइवर को डांटने लगे. गाड़ी के चारों तरफ फैंस की भारी भीड़ जमा है. हर कोई सलमान की एक झलक पाना चाहता है. भीड़ इतनी ज्यादा है कि गाड़ी के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है. सलमान की सिक्योरिटी टीम भीड़ को कंट्रोल करते हुए स्ट्रगल कर रही है. इस अव्यवस्था के बीच जैसे ही सलमान के ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ाया, एक फैन का पैर गाड़ी के नीचे आकर दब गया. पैप्स ड्राइवर से गाड़ी पीछे लेने को कहने लगे. दर्द में वो फैन रोता हुआ दिखा.

ये सब देखकर सलमान का पारा हाई हो जाता है. वो जोर से चिल्लाते हुए ड्राइवर की डांट लगाते हैं. उन्होंने गुस्से में ड्राइवर के हाथ पर मारकर उसे हड़काया. उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी हटाने को कहा. इंटरनेट पर जैसे ही ये वीडियो सामने आया लोगों ने भाईजान की तारीफ की. उन्होंने सलमान के गुस्से को जायज बताया. किसी ने कहा कि सलमान हंबल स्टार हैं. हालांकि सलमान को ट्रोल करने वालों ने भी कमेंट किए. 

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इससे पहले सलमान जब मंत्री के घर पहुंचे थे, तब भी भीड़ काफी ज्यादा थी. तब भाईजान ने फैंस को हाथ जोड़कर रास्ता देने को कहा था. भीड़ में एक बच्चा सलमान से मिलना चाहता था. सलमान ने बॉडीगार्ड को बच्चे को धक्का देने से रोका. उन्होंने बच्चे की इच्छा पूरी की. वो अपने लिटिल फैन से मिले. उससे हाथ मिलाया. 

वर्कफ्रंट पर, सलमान की अपकमिंग फिल्म मातृभूमि है. इसे अपूर्व लाखिया ने बनाया है. फिल्म की रिलीज डेट पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है. एक्टर इन दिनों बिग बॉस 20 को होस्ट करते हुए दिख रहे हैं.

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