scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

संतरे का बाग, गीली मिट्टी और हांफती दौड़ती पुलिस... राजस्थान पुलिस ने साइबर ठग को MP से पकड़ा

अजमेर साइबर पुलिस ने 16 लाख रुपये की ठगी के मामले में मध्य प्रदेश से आदित्य नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी को पकड़ने पहुंची टीम को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की. वह बारिश के बाद गीली जमीन और संतरे के बागों के बीच दौड़ने लगा. पुलिसकर्मियों ने पीछा किया और कड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ लिया.

Advertisement
X
आरोपी के खाते से 6 लाख के ट्रांजेक्शन का हुआ खुलासा. (Photo: ITG)
आरोपी के खाते से 6 लाख के ट्रांजेक्शन का हुआ खुलासा. (Photo: ITG)

राजस्थान के अजमेर में 16 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी के मामले में साइबर पुलिस ने मध्य प्रदेश से आरोपी आदित्य को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी को पकड़ने पहुंची टीम को देखकर उसने भागने की कोशिश की और संतरे के बागों के बीच दौड़ने लगा. बारिश के कारण जमीन पर मिट्टी गीली थी और पुलिसकर्मियों के पैर भी धंस रहे थे, लेकिन हेड कॉन्स्टेबल हितेंद्र बागड़ी और कॉन्स्टेबल बाबूलाल गुर्जर ने पीछा कर आरोपी को पकड़ लिया. जांच में आरोपी के बैंक खाते से करीब 6.30 लाख रुपये के ट्रांजैक्शन की बात सामने आई है.

दरअसल, अजमेर साइबर थाना पुलिस ऑनलाइन ठगी के एक मामले की जांच कर रही थी, जिसमें करीब 16 लाख रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत सामने आई थी. पुलिस ने मामले की जांच के दौरान तकनीकी सबूतों और मिली जानकारी के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के मध्य प्रदेश में होने की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और आरोपी की तलाश शुरू की.

यह भी पढ़ें: 72 बैंक खाते, फर्जी फर्में और 5600 करोड़ का ट्रांजैक्शन, कानपुर पुलिस ने खोला साइबर फ्रॉड का राज, दो आरोपी गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

फर्जी पुलिस-सीबीआई बनकर पीड़ित को डराया-धमकाया. (Photo: Representational)
'ढाई करोड़ रुपये पाकिस्तान से आए हैं...' चौंका देगी साइबर फ्रॉड की ये कहानी
निवेश के नाम पर देशभर में साइबर ठगी.(Photo: Simer Chawla/ITG)
72 बैंक खाते, फर्जी फर्में और 5600 करोड़... साइबर ठगी के 2 आरोपी अरेस्ट
भोपाल में महिला से साइबर ठगी का अनोखा मामला. (Photo: Representational )
900 ATM कार्ड, 167 SIM, 88 पासबुक, 3 गिरफ्तार, 300 करोड़ के फ्रॉड का शक
भोपाल में महिला से साइबर ठगी का अनोखा मामला. (Photo: Representational )
सिम पोर्ट कराते ही साइबर ठगी, महिला के खाते से लाखों रुपये पार
राजस्थान में चुनावों की प्रणाली में होने वाला है बड़ा बदलाव (File Photo: PTI)
राजस्थान निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 70.01% मतदान

पुलिस के मुताबिक, आरोपी आदित्य को पकड़ने के दौरान उसने वहां से भागने की कोशिश की. वह पुलिसकर्मियों से बचने के लिए संतरे के बागों के बीच दौड़ पड़ा. आरोपी के पीछे पुलिसकर्मियों ने भी दौड़ लगा दी. उस वक्त बारिश के कारण जमीन पर मिट्टी गीली थी. दौड़ते समय पुलिसकर्मियों के पैर भी मिट्टी में धंस रहे थे, जिससे पीछा करना आसान नहीं था.

Advertisement

इसके बावजूद हेड कॉन्स्टेबल हितेंद्र बागड़ी और कॉन्स्टेबल बाबूलाल गुर्जर ने आरोपी का पीछा किया. काफी मशक्कत के बाद दोनों पुलिसकर्मियों ने आरोपी को पकड़ लिया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी आदित्य को अजमेर लेकर आई है. साइबर थाना पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और ऑनलाइन ठगी से जुड़े पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी के बैंक खाते से करीब 6 लाख 30 हजार रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है. अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस रकम का लेन-देन किन लोगों के बीच हुआ और ठगी की रकम में आरोपी की भूमिका क्या थी. साइबर थाना पुलिस अब आरोपी से पूछताछ के आधार पर उसके संभावित सहयोगियों की तलाश कर रही है. पुलिस ऑनलाइन ठगी की पूरी कड़ी और पैसों के लेन-देन की जांच में जुटी है. इस मामले में साइबर थाना पुलिस की कार्रवाई और जांच को लेकर डीवाईएसपी शमशेर खान ने भी जानकारी दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली ने हरिद्वार में किया सुसाइड, चाय की दुकान पर लटका मिला शव! |
    'मैंने नहीं माना कोली दोषी था, मेरे मुंह से कहलवाया गया...', पंधेर का वो इंटरव्यू जिसमें सुरेंद्र कोली को निर्दोष बताया |
    कपिल शर्मा की फैमिली ने धूमधाम से की गणपति पूजा |
    हरिद्वार: फंदे पर लटका मिला निठारी कांड का आरोपी सुरेंद्र कोली, पुलिस ने क्या बताया? |
    बंगाल की वोटर लिस्ट पर 37 लाख से ज्यादा अपीलें पेंडिंग, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया आंकड़ा |
    iPhone 18 Pro के स्पेशल कलर का क्रेज फीका, ऑरेंज कलर जैसा जलवा क्यों नहीं? नए रंग को लेकर कम दिखी दीवानगी |
    Vibe Review: जासूसी के चक्कर में उलझे कुणाल खेमू, कॉमेडी ने बचाई फिल्म की लाज? |
    ममता गुट को 'फुटबॉल खिलाड़ी', ऋतब्रत खेमे को 'लिफाफा' चुनाव चिह्न मिला |
    PM Kisan 24वीं किस्त: ₹2,000 पाना है तो अभी कर लें ये 3 काम, वरना अटक जाएगा पैसा |
    बिहार की बाढ़ का स्थायी इलाज क्या? पंचायत आजतक के मंच से रविशंकर प्रसाद ने बताया रोडमैप
    Advertisement