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बच्चों के फॉर्मूला मिल्क को लेकर Nestlé पर FSSAI की कार्रवाई, गलत दावों पर मांगा स्पष्टीकरण, जानिए पूरा मामला

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने नेस्ले इंडिया लिमिटेड के बच्चों के फॉर्मूला मिल्क प्रोडक्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है. कंपनी के NAN एक्सेला प्रो स्टेज 1 और लैक्टोजेन प्रो 1 के प्रमोशनल दावों में नियमों का उल्लंघन पाया गया है.

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Nestle के फार्मूला मिल्क पर FSSAI की कार्रवाई
Nestle के फार्मूला मिल्क पर FSSAI की कार्रवाई

बच्चों के फॉर्मूला मिल्क को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने नेस्ले इंडिया लिमिटेड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. इसमें कंपनी के कुल तीन न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट शामिल हैं. FSSAI के एडजुडिकेशन सेक्शन नोटिस के मुताबिक, नेस्ले के NAN एक्सेला प्रो स्टेज 1, लैक्टोजेन प्रो 1 और फॉलो-अप फॉर्मूला को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है. इन प्रोडक्ट्स के प्रमोशनल दावों में नियमों का उल्लंघन पाया गया है

FSSAI के मुताबिक ,NAN एक्सेला प्रो स्टेज 1, के प्रचार में 5 HMOs और व्हे प्रोटीन जैसे दावे देखे गए. वहीं, लैक्टोजेन प्रो1 के प्रमोशनल में व्हे प्रोटीन को आसानी से पचने वाला बताया गया था. FSSAI ने इन दावों को लेकर कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा है. नोटिस में कहा गया है कि इन प्रोडक्ट्स में प्रचार से संबंधित नियमों का उल्लंघन पाया गया. ये प्रचार इन प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ाने के लिए किए गए हैं.

यह भी पढ़ें: अब खाने के पैकेट पर चीनी, नमक या फैट ज्यादा हुआ, तो लगेगा लाल अलर्ट! FSSAI के नियम पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती

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एक प्रोडक्ट में बायोटिन की मात्रा भी जांच के घेरे में

मामला सिर्फ प्रमोशनल दावों तक सीमित नहीं है. FSSAI के अनुसार, नेस्ले इंडिया के एक फॉलो-अप फॉर्मूला के सैंपल की जांच में उसमें बायोटिन की मात्रा भी ज्यादा मिली है. इस सैंपल को टेस्ट के लिए दोबारा लैब भेजा गया था. उसमें भी बायोटिन तय पैरामीटर से ज्यादा मिला है.

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यह भी पढ़ें: पैकेज्ड फूड पर चेतावनियों में देरी से SC नाराज... FSSAI को लगाई फटकार, नमक और सोडियम के डेटा पर मांगा जवाब

तीन अलग- अलग केस दर्ज किए गए

इन कथित नियम उल्लंघनों को लेकर नेस्ले इंडिया लिमिटेड  के खिलाफ तीन अलग-अलग केस दर्ज किए गए हैं. कानूनी प्रक्रिया के तहत इनपर काम किया जाएगा. एफएसएसएआई ने कहा है कि बच्चों के लिए इस तरह के प्रोडक्ट खरीदते समय केवल ये न देंखे कि विज्ञापन में क्या आ रहा है. ऐसे प्रोडक्ट डॉक्टर की सलाह पर लें. एफएसएसएआई ने कहा है कि अभी नेस्ले इंडिया लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई एडजुडिकेशन प्रोसेस में है. 
 

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