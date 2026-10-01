'दृश्यम 3' से भिड़ेगी 'प्रेम कीटाणु', वीर पहाड़िया के सपोर्ट में उतरे सलमान खान, स्क्रीनिंग में पहुंचे भाईजान

सलमान खान ने वीर पहाड़िया की फिल्म 'प्रेम कीटाणु' के लिए अपना सपोर्ट दिखाने के लिए इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया. यह 2 अक्टूबर गांधी जंयती के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. जिसका सीधा क्लैश अजय देवगन की 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' के साथ होगा.
सलमान खान शानदार अंदाज में पहुंचे और फिल्म की टीम को शुभकामनाएं दीं. अपूर्व सिंह कार्की के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में वीर के साथ अपारशक्ति खुराना और आफिया सैयद भी अहम भूमिकाओं में हैं. कॉलेज लाइफ पर आधारित 'प्रेम कीटाणु' प्यार, दोस्ती और युवा भारतीयों के संघर्षों की कहानी है.
वीर को मिला सलमान का साथ
सलमान खान ने वीर पहाड़िया की आने वाली फिल्म 'प्रेम कीटाणु' की स्पेशल स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया. सुपरस्टार कैजुअल लेकिन स्टाइलिश लुक में इवेंट में पहुंचे. उन्होंने हल्के नीले रंग की शर्ट के साथ सफेद ट्राउजर और सनग्लासेस पहने थे. बाद में उन्हें स्क्रीनिंग में एक युवा व्यक्ति के साथ पोज देते हुए देखा गया.
स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए, एक्टर ने हल्के नीले रंग की शर्ट (जिसकी आस्तीनें ऊपर की ओर मुड़ी हुई थीं) और सफेद ट्राउजर पहनी थी. उन्होंने डार्क सनग्लासेस, घड़ी और ब्रेसलेट के साथ अपना लुक पूरा किया. वहीं, स्पेशल स्क्रीनिंग में सलमान खान की मौजूदगी ने इवेंट में चार चांद लगा दिए, क्योंकि वह फिल्म की रिलीज से पहले वीर पहाड़िया को सपोर्ट करने पहुंचे.
सलमान के अलावा, सारा तेंदुलकर, हिमेश रेशमिया और उनकी पत्नी समेत कई अन्य लोग भी स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए.
'प्रेम कीटाणु' के बारे में
'प्रेम कीटाणु' एक आने वाली हिंदी कॉमेडी-ड्रामा-रोमांस फिल्म है जिसमें वीर पहाड़िया मुख्य भूमिका में हैं. अपूर्व सिंह कार्की द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अपारशक्ति खुराना और आफिया सैयद भी अहम भूमिकाओं में हैं.
'प्रेम कीटाणु' को अवनीका फ़िल्म्स के बैनर तले गौरव वर्मा ने प्रोड्यूस किया है. पहले ऐसी अटकलें थीं कि यह मलयालम रोमांटिक कॉमेडी 'प्रेमलू' का हिंदी रीमेक है. हालांकि, वीर पहाड़िया ने साफ किया है कि 'प्रेम कीटाणु' एक ओरिजिनल कहानी है, न कि कोई रीमेक.
दृश्यम के साथ सीधी टक्कर
बॉक्स ऑफिस पर 2 अक्टूबर को अजय देवगन की मचअवेटेड फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' भी रिलीज हो रही है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सलमान खान के सपोर्ट से 'प्रेम कीटाणु' फिल्म को कितना फायदा मिलता है.