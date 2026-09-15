Ramayana Starcast: 'रामायण' में कौन बने भरत-शत्रुघ्न? सीता की बहनों के रोल में छाई हसीनाएं, 'जय जय राम' गाने में दिखी झलक

रणबीर कपूर और साई पल्लवी की मचअवेटेड फिल्म रामायण का पहला गाना 'जय जय राम' गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर रिलीज किया गया. अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना जिसने भी सुना इसका फैन हो गया है. गाने को इंटरनेट पर मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है.

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सीता और राम के स्वयंवर को दिखाता ये गाना सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. इस गाने में फिल्म से जुड़े अहम किरदारों की झलक दिखी है. राम के भाइयों के अलावा सीता की बहनों का लुक भी सामने आया है. जानते हैं किसने किसका रोल प्ले किया है.

मराठी हीरो बना भरत

मराठी एक्टर आदिनाथ कोठारे फिल्म में भरत का किरदार प्ले करेंगे. जैसा कि सभी जानते हैं रामायण में भरत का रोल अहम है. उनकी मां कैकेयी ही राम को 14 साल के वनवास पर भेजती है. आदिनाथ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें ये रोल ऑडिशन के जरिए मिला था. उन्होंने मुकेश छाबड़ा के ऑफिस में ऑडिशन दिया था. इससे पहले वो नितेश तिवारी की फिल्म तरला के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे. शायद इसी दौरान नितेश ने उनका काम देखा और रामायण में कास्ट किया.

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नितेश शर्मा बने शत्रुघ्न

मूवी में राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न का रोल नितेश शर्मा प्ले करेंगे. उन्हें ये रोल बड़ी मुश्किलों से मिला है. अपने करियर के स्ट्रगल पर बात करते हुए नितेश कई दफा ये कह चुके हैं कि वो रातोरात फिल्मों से बाहर हुए हैं. जिंदगी में कई दफा रिजेक्शन झेलने के बाद वो रामायण में कास्ट हुए हैं. ये रोल उनके दिल के काफी करीब है.

उनके मुताबिक, शत्रुघ्न का रोल मिलना किसी बड़े चमत्कार की तरह है. शत्रुघ्न बनने से पहले उन्हें अपने करियर के एक बड़े रोल से अचानक रिप्लेस कर दिया गया था. इस बात से वो टूट गए थे. अपने होमटाउन चले गए. मां की सलाह पर उन्होंने घर के हनुमान मंदिर में पूजा की और राम चरितमानस का पाठ शुरू किया. पाठ के तीसरे दिन उन्हें मुकेश छाबड़ा के ऑफिस से फोन आया. ऑडिशन के बाद उनकी कास्टिंग कर ली गई.

सोनिया बलानी बनीं उर्मिला

'द केरल स्टोरी' की एक्ट्रेस सोनिया बलानी फिल्म में सीता की छोटी बहन उर्मिला का रोल निभा रही हैं. हालांकि सोनिया की पहली पसंद उर्मिला नहीं बल्कि श्रुतकीर्ति का रोल करना था. सोनिया को फिल्म केरल स्टोरी से फेम मिला था. वो टीवी इंडस्ट्री का जाना-माना नाम रही हैं. अपना करियर टीवी से शुरू किया. फिर फिल्मों का रुख किया. वो शो 'बड़े अच्छे लगते हैं', 'दिल दिया गल्लां' और 'तू मेरा हीरो' में नजर आई हैं.

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सुरभि दास बनीं श्रुतकीर्ति

असमी हीरोइन सुरभि दास मूवी में सीता की चचेरी बहन श्रुतकीर्ति के किरदार में नजर आएंगी. वो फिल्म में शत्रुघ्न की पत्नी हैं. सुरभि ने बताया कि टीवी पर काम करने के बाद वो डिजिटल प्रोजेक्टस और फिल्मों में काम तलाश रही थीं. इसी दौरान उन्हें रामायण का ऑफर मिला.

कौन बनीं माण्डवी?

मूवी रामायण में रिया कपूर को माण्डवी के रोल में कास्ट किया गया है. माण्डवी, सीता की कजिन और भरत की पत्नी है. रिया साउथ मूवीज के अलावा छोटे-मोटे रोल्स कर चुकी हैं.

इन हीरोइनों के अलावा रामायण में इंदिरा कृष्णन को कौशल्या, सोनल झा को सुमित्रा, लारा दत्ता को फैंस कैकेयी के रोल में देखेंगे. अरुण गोविल राजा दशरथ बने हैं. रवि दुबे लक्ष्मण और रणबीर कपूर राम के रोल में नजर आएंगे. ये फिल्म इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगी.

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