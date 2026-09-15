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14 हजार में किया BCA, अब लाखों में आई पहली सैलरी, जानिए बिहार के लड़के की कहानी 

बिहार के छोटे से गांव से आने वाले इस लड़के ने महज 14 हजार रुपये में BCA का कोर्स पूरा कर लिया और अब उसकी सैलरी सुनकर हर कोई हैरान हो गया है. उन्हें काम करते हुए एक महीने का समय हो गया है और उनकी पहली सैलरी आई है.

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बिहार से तय किया बेंगलुरु तक का सफर
बिहार से तय किया बेंगलुरु तक का सफर

बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर अपनी मेहनत और लगन के दम पर सफलता की एक नई इबारत लिखने वाले इस लड़के की कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा है, जो कम संसाधनों में भी बड़ा सपना देखता है. मात्र ₹14,000 के बेहद कम खर्च में बीसीए (BCA) की पढ़ाई पूरी करने के बाद आज इस युवा ने अपनी काबिलियत के बल पर बेंगलुरु में जॉब हासिल कर ली है जिसकी सैलरी अब 35 लाख रुपये सालाना हो गई है. 

कहां से शुरू हुई कहानी? 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि बिहार के एक छोटे से कॉलेज से केवल 14 हजार रुपये में इस लड़के ने BCA का कोर्स किया है. ऐसा इसलिए क्योंकि आर्थिक परेशानी, राज्य के सरकारी कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस और वोकेशनल कोर्सेस की सीट नहीं हैं और अगर है भी तो उसकी फीस बहुत ज्यादा है. लेकिन इस लड़के की कहानी ने लोगों को दोबारा से सोचने पर मजबूर कर दिया.  

आज भी ट्रेडिशनल कोर्स पहली पसंद 

बता दें कि आज भी बिहार के छात्र ट्रेडिशनल कोर्स पर सबसे सेफ ऑप्शन है. इसके बाद से वह सरकारी नौकरी जैसे UPSC, BPSC, रेलवे, बैंकिंग समेत अन्य की तैयारी करते हैं. हालांकि, कुछ सालों में इनमें बदलाव देखने को मिला है. अब इंजीनियरिंग भी उनकी पसंद बन रही है. लेकिन कई बार महंगी फीस की वजह से वह ये सारी कोर्स कर नहीं पाते हैं. ऐसे में फिर इन छात्रों को BCA कोर्स करना होता है. 

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14 हजार से 35 लाख का पैकेज 

लेकिन इस लड़के ने सफलता की अलग परिभाषा लिख दी है. छोटे से कॉलेज से BCA पूरा करने के बाद भी उन्हें 35 लाख सालाना का पैकेज मिला. उन्हें काम शुरू किए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और अब उनकी 35 लाख रुपये की पहली सैलरी आई है. उनके घर में खुशी का माहौल है.       

आईटी फील्ड में युवाओं की बढ़ रही दिलचस्पी 

आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की सबसे खास बात ये है कि इसमें आपकी डिग्री के अलावा आपकी कोडिंग स्किल्स, प्रोब्लम-सॉल्विंग क्षमता और व्यावहारिक नॉलेज पर फोकस करता है. 

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