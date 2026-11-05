scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सनी देओल की धांसू एंट्री और दिलजीत दोसांझ की आवाज, रामायण में गूंजी हनुमान चालीसा

'रामायण' के पहले पार्ट के पोस्ट-क्रेडिट क्लिप में सनी देओल भगवान हनुमान के रूप में नजर आते हैं. चेहरे को छिपाकर रखे जाने के बाद अब जब उनका रूप सामने आया है. वहीं हनुमान चालीसा में आवाज दिलजीत दोसांझ की सुनाई देती है.

Advertisement
X
रामायण से जुड़ा दिलजीत का नाम (Photo: x/@diljitdosanjh)
रामायण से जुड़ा दिलजीत का नाम (Photo: x/@diljitdosanjh)

रणबीर कपूर और यश की मचअवेटेड फिल्म 'रामायण' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. हालांकि, फिल्म के रिलीज होने के बाद, मेकर्स ने दर्शकों को एक खास सरप्राइज दिया है. फिल्म के एंड क्रेडिट्स में सनी देओल की झलक देखने को मिलती है, साथ ही इसमें 'हनुमान चालीसा' का एक नया वर्जन भी शामिल है, जिसे सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने गाया है. उन्होंने इस भक्ति गीत को अपनी आवाज देकर इसे एक शानदार और प्रभावशाली सिनेमाई रूप दिया है.

मेकर्स ने इस वर्जन का इस्तेमाल सनी देओल की एंट्री के समय किया है, जिससे यह पल और भी भव्य और इमोशनल रूप से दमदार बन गया है. दिलजीत दोसांझ के अलावा, इस ट्रैक को कैलाश खेर, शंकर महादेवन, सुखविंदर सिंह और मोहित चौहान ने भी गाया है. लेकिन फिलहाल दिलजीत की आवाज ही सुनाई दी है.

सनी देओल की झलक
'रामायण' के पोस्ट-क्रेडिट सीन में सनी देओल की झलक देखने को मिलती है, जो हनुमान का किरदार निभा रहे हैं. इसमें फिल्म के कुछ सीन भी शामिल हैं. हनुमान चालीसा खत्म होने के बाद, सनी देओल को 'जय श्री राम' कहते हुए सुना जा सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Ranbir Kapoor Ramayana Raha
रामायण के सेट पर रणबीर के साथ दिखी राहा, आलिया भट्ट ने शेयर की फोटो
Rakul Preet-Sai Pallavi
शूर्पणखा बनीं रकुल ने लूटी वाहवाही, पीछे छूटीं साई पल्लवी!
Who is Vidyutjihva? (Photo: ITG)
कौन थे शूर्पणखा के पति, 'रामायण' में विवेक ओबराय ने निभाया है रोल
Ramayan Review
हाथ में तलवार, साड़ी में योद्धा सीता, इस सीन ने क्यों चौंकाया?
Sunil Lahri-Ravi Dubey
'रामायण' के लक्ष्मण को नहीं भाए रवि दुबे? छलका दर्द

मेकर्स ने सनी देओल के लुक का पूरा खुलासा किए बिना, बस इतनी झलक दिखाई है कि दर्शकों में उनके किरदार को लेकर उत्सुकता बनी रहे. हनुमान की एंट्री से पहले, फ़िल्म में रावण के सबसे बड़े बेटे और लंका के युवराज, मेघनाद के रूप में राघव जुयाल की भी एक झलक दिखाई गई है.

Advertisement

हनुमान का आना 'रामायण' के उस पार्ट की ओर इशारा करता है जिसे 2028 में आने वाले सीक्वल में दिखाया जाएगा. रावण द्वारा सीता के अपहरण के बाद, भगवान राम की यात्रा में हनुमान सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक बन जाते हैं. लंका में सीता को खोजने से लेकर, रावण के खिलाफ युद्ध की तैयारी में राम की मदद करने तक, हनुमान आगे की घटनाओं में एक अहम भूमिका निभाते हैं.

पार्ट-1 कहां खत्म हुआ?
'रामायण' पार्ट 1 के अंत में, रावण (जिसका किरदार यश ने निभाया है) पंचवटी से सीता (जिसका किरदार साई पल्लवी ने निभाया है) का अपहरण कर लेता है. जटायु रावण से लड़ते हैं, लेकिन इस लड़ाई में अपनी जान गंवा बैठते हैं.

मरने से पहले, जटायु भगवान राम (जिनका किरदार रणबीर कपूर ने निभाया है) को बताते हैं कि सीता का अपहरण कर लिया गया है. राम उन्हें ढूंढ़ निकालने का संकल्प लेते हैं, चाहे वे कहीं भी हों. 

रामायण पार्ट 2 कब रिलीज होगा?
फिल्म के आखिर में यह भी कन्फर्म किया गया है कि इसका दूसरा भाग 2027 के बजाय 2028 में दिवाली के मौके पर रिलीज होगा. 'E! न्यूज़' के साथ एक इंटरव्यू में, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​ने बताया कि टीम ने सीक्वल को पूरा करने के लिए एक साल का अतिरिक्त समय लेने का फैसला क्यों किया है.

Advertisement

उन्होंने कहा, 'चूंकि दुनिया भर में इसे लेकर बहुत उत्साह है, इसलिए हम थोड़ा और समय लेना चाहते हैं ताकि जब हम इसका ग्रैंड फिनाले पेश करें, तो हमारे पास उतना ही समय हो जितना हमने पहले भाग के लिए लिया था. मुझे सच में लगता है कि इतने बड़े पैमाने की फिल्म के साथ पूरा न्याय करने के लिए हमें उस एक अतिरिक्त साल की जरूरत है. जब आप पार्ट 2 देखेंगे, तो वह बिल्कुल अलग कहानी होगी. हम कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे. हम इस फिनाले को इतने शानदार तरीके से पेश करना चाहते हैं, जिसका यह हकदार है.'
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती शरद पावर की कैसी ही तबीयत, डॉक्टरों ने दिया अपडेट |
    दिल्ली के चावड़ी बाजार में 3 मंजिला इमारत ढही, मलबे में कई लोग फंसे |
    दीपावली से पहले गुलाबी रोशनी में नहाया जयपुर, 3 KM लंबी एमआई रोड पर दिखेगा खास नजारा |
    दिल्ली और पंजाब सरकार के बीच प्रदूषण और पराली को लेकर जुबानी जंग तेज |
    दिवाली धमाका ऑफर, टीवी से लेकर वॉशिंग मशीन तक, सिर्फ 40 रुपये दे कर घर ला सकते हैं |
    4 बच्चों के जन्म की खुशी मातम में बदली, प्रसव के बाद मां की मौत |
    दिल्ली में हवा हुई जहरीली, पंजाब में पराली जलाने पर कार्रवाई, देखें बड़ी खबरें |
    पार्टी के बहाने बुलाया, फिर दोस्त ने सीने में उतार दी गोली... 21 साल के युवक की हत्या |
    जब सास के कहने पर गाय को चारा डालने गई बहू, फिर हुआ कुछ ऐसा, पढ़ें वायरल चुटकुले |
    114 मेडल जीतने वाले पैरा चैम्पियंस से मिले PM मोदी, शीतल-सिमरन की उपलब्धियों को भी सराहा
    Advertisement