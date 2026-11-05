सनी देओल की धांसू एंट्री और दिलजीत दोसांझ की आवाज, रामायण में गूंजी हनुमान चालीसा

रणबीर कपूर और यश की मचअवेटेड फिल्म 'रामायण' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. हालांकि, फिल्म के रिलीज होने के बाद, मेकर्स ने दर्शकों को एक खास सरप्राइज दिया है. फिल्म के एंड क्रेडिट्स में सनी देओल की झलक देखने को मिलती है, साथ ही इसमें 'हनुमान चालीसा' का एक नया वर्जन भी शामिल है, जिसे सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने गाया है. उन्होंने इस भक्ति गीत को अपनी आवाज देकर इसे एक शानदार और प्रभावशाली सिनेमाई रूप दिया है.

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मेकर्स ने इस वर्जन का इस्तेमाल सनी देओल की एंट्री के समय किया है, जिससे यह पल और भी भव्य और इमोशनल रूप से दमदार बन गया है. दिलजीत दोसांझ के अलावा, इस ट्रैक को कैलाश खेर, शंकर महादेवन, सुखविंदर सिंह और मोहित चौहान ने भी गाया है. लेकिन फिलहाल दिलजीत की आवाज ही सुनाई दी है.

सनी देओल की झलक

'रामायण' के पोस्ट-क्रेडिट सीन में सनी देओल की झलक देखने को मिलती है, जो हनुमान का किरदार निभा रहे हैं. इसमें फिल्म के कुछ सीन भी शामिल हैं. हनुमान चालीसा खत्म होने के बाद, सनी देओल को 'जय श्री राम' कहते हुए सुना जा सकता है.

मेकर्स ने सनी देओल के लुक का पूरा खुलासा किए बिना, बस इतनी झलक दिखाई है कि दर्शकों में उनके किरदार को लेकर उत्सुकता बनी रहे. हनुमान की एंट्री से पहले, फ़िल्म में रावण के सबसे बड़े बेटे और लंका के युवराज, मेघनाद के रूप में राघव जुयाल की भी एक झलक दिखाई गई है.

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हनुमान का आना 'रामायण' के उस पार्ट की ओर इशारा करता है जिसे 2028 में आने वाले सीक्वल में दिखाया जाएगा. रावण द्वारा सीता के अपहरण के बाद, भगवान राम की यात्रा में हनुमान सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक बन जाते हैं. लंका में सीता को खोजने से लेकर, रावण के खिलाफ युद्ध की तैयारी में राम की मदद करने तक, हनुमान आगे की घटनाओं में एक अहम भूमिका निभाते हैं.

पार्ट-1 कहां खत्म हुआ?

'रामायण' पार्ट 1 के अंत में, रावण (जिसका किरदार यश ने निभाया है) पंचवटी से सीता (जिसका किरदार साई पल्लवी ने निभाया है) का अपहरण कर लेता है. जटायु रावण से लड़ते हैं, लेकिन इस लड़ाई में अपनी जान गंवा बैठते हैं.

मरने से पहले, जटायु भगवान राम (जिनका किरदार रणबीर कपूर ने निभाया है) को बताते हैं कि सीता का अपहरण कर लिया गया है. राम उन्हें ढूंढ़ निकालने का संकल्प लेते हैं, चाहे वे कहीं भी हों.

रामायण पार्ट 2 कब रिलीज होगा?

फिल्म के आखिर में यह भी कन्फर्म किया गया है कि इसका दूसरा भाग 2027 के बजाय 2028 में दिवाली के मौके पर रिलीज होगा. 'E! न्यूज़' के साथ एक इंटरव्यू में, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​ने बताया कि टीम ने सीक्वल को पूरा करने के लिए एक साल का अतिरिक्त समय लेने का फैसला क्यों किया है.

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उन्होंने कहा, 'चूंकि दुनिया भर में इसे लेकर बहुत उत्साह है, इसलिए हम थोड़ा और समय लेना चाहते हैं ताकि जब हम इसका ग्रैंड फिनाले पेश करें, तो हमारे पास उतना ही समय हो जितना हमने पहले भाग के लिए लिया था. मुझे सच में लगता है कि इतने बड़े पैमाने की फिल्म के साथ पूरा न्याय करने के लिए हमें उस एक अतिरिक्त साल की जरूरत है. जब आप पार्ट 2 देखेंगे, तो वह बिल्कुल अलग कहानी होगी. हम कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे. हम इस फिनाले को इतने शानदार तरीके से पेश करना चाहते हैं, जिसका यह हकदार है.'



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