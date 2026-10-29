करवा चौथ पर ‘रामायण’ का बड़ा धमाका! दिखी राम-सीता की खूबसूरत जोड़ी, आ गया नया गाना

रणबीर कपूर और यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ को लेकर दर्शकों का एक्साइटमेंट लगातार बढ़ रहा है. इसी बीच मेकर्स ने करवा चौथ के खास मौके पर फैंस को एक खूबसूरत तोहफा दिया है. फिल्म का नया गाना ‘जुड़ी जोड़ी’ रिलीज कर दिया गया है, जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आ रहे हैं. गाने में राम और सीता के प्रेम, विश्वास और साथ निभाने के रिश्ते को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है.

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करवा चौथ पर गाना रिलीज

‘जुड़ी जोड़ी’ की खास बात यह है कि इसका माहौल राम और सीता के विवाह के इर्द-गिर्द बुना गया है. गाने में दोनों के रिश्ते की पवित्रता और एक-दूसरे के प्रति समर्पण को दिखाने की कोशिश की गई है. करवा चौथ जैसे मौके पर इस गाने का रिलीज होना भी खास माना जा रहा है, क्योंकि यह प्यार और जीवनभर साथ निभाने के वादे की भावना से जुड़ा है. मेकर्स ने सोशल मीडिया पर गाने को साझा करते हुए इसे शाश्वत प्रेम और दिव्य रिश्ते का जश्न बताया.

इस गाने को दिग्गज संगीतकार एआर रहमान ने कंपोज किया है, जबकि इसके बोल डॉ. कुमार विश्वास ने लिखे हैं. संगीत और शब्दों के मेल से राम-सीता की प्रेम कहानी को एक खास अंदाज में पेश किया गया है. गाना हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़- कुल पांच भाषाओं में रिलीज हुआ है, ताकि अलग-अलग भाषाओं के दर्शक भी इस कहानी से जुड़ सकें.

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हिंदी वर्जन को श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज दी है. तमिल वर्जन में हीर ने गाया है, जबकि तेलुगु में सिरीषा भगवतुला, मलयालम में अमृता सुरेश और कन्नड़ वर्जन में पूजा वैद्यनाथ की आवाज सुनाई देती है. पांचों भाषाओं के बोल कुमार विश्वास ने लिखे हैं. वहीं, तमिल के बोल कार्तिक नेथा, तेलुगु के राकेंदु मौली, मलयालम के विनायक शशिकुमार और कन्नड़ के कार्तिक सारागुर ने रूपांतरित किए हैं.

‘जुड़ी जोड़ी’ को वर्ल्ड ऑफ रामायण और टी-सीरीज के आधिकारिक यूट्यूब चैनलों पर देखा जा सकता है. यह गाना अलग-अलग म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है. फिल्म के मेकर्स ने इसे ऐसे समय पर रिलीज किया है, जब दर्शक रणबीर कपूर को भगवान राम के रूप में देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब देखना होगा कि यह गाना दर्शकों के दिलों में कितनी जगह बना पाता है.

कब रिलीज होगी ‘रामायण: पार्ट 1’?

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही ‘रामायण’ को दो हिस्सों में रिलीज करने की योजना है. फिल्म को नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर तैयार किया है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं.

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‘रामायण: पार्ट 1’ की रिलीज डेट 5 नवंबर 2026 तय की गई है. फिल्म दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. वहीं, दूसरे पार्ट को दिवाली 2027 पर लाने की योजना है. फिल्म हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज होगी. इसे IMAX फॉर्मेट में भी दिखाया जाएगा.

फिल्म के गानों को टी-सीरीज के लेबल के तहत रिलीज किया जा रहा है. वहीं, भारत के बाहर फिल्म का वितरण सोनी पिक्चर्स संभालेगी, जबकि हिंदी भाषी बाजार में वितरण की जिम्मेदारी धर्मा प्रोडक्शंस के पास होगी.

फिलहाल ‘जुड़ी जोड़ी’ के जरिए मेकर्स ने राम और सीता के प्रेम की एक झलक पेश कर दी है. अब दर्शकों को फिल्म के बड़े पर्दे पर आने का इंतजार है, जहां रामायण की भव्य दुनिया, शानदार कलाकारों और दमदार विजुअल्स के साथ इस महागाथा को देखने का मौका मिलेगा.



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