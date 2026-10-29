scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मोहब्बत की दुकान के नाम पर हमारी दुकान न बिगाड़ें', सदर बाजार के व्यापारियों का राहुल गांधी से 1 नवंबर की रैली टालने की गुहार

दिल्ली के सदर बाजार के व्यापारियों ने इंडिया ब्लॉक की 1 नवंबर को प्रस्तावित रामलीला मैदान रैली को त्योहारी सीजन तक टालने की अपील की है. सदर बाजार बारी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा की अगुवाई में व्यापारियों ने पोस्टर लेकर राहुल गांधी से रैली स्थगित करने को कहा.

Advertisement
X
सदर बाजार के व्यापारियों ने त्योहारों के दौरान कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई है (Photo: PTI)
सदर बाजार के व्यापारियों ने त्योहारों के दौरान कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई है (Photo: PTI)

दिल्ली के सदर बाजार के व्यापारियों ने इंडिया ब्लॉक की 1 नवंबर को प्रस्तावित रामलीला मैदान रैली पर नाराजगी जताई है. व्यापारियों ने पोस्टर लेकर राहुल गांधी से रैली स्थगित करने की अपील की है. इससे पहले कनॉट प्लेस और पहाड़गंज के व्यापारी संगठन और कैट भी त्योहारी सीजन तक रैली रोकने की अपील कर चुके हैं.

सदर बाजार बारी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा की अध्यक्षता में बड़ी संख्या में व्यापारी एकजुट हुए. संगठन ने कहा कि मोहब्बत की दुकान के नाम पर उनकी दुकान खराब न की जाए. इसी आशय के पोस्टर लेकर व्यापारियों ने राहुल गांधी से रैली टालने की गुहार लगाई. व्यापारी नेता दीपक मित्तल, वरिंदर आर्य, राकेश राजपाल, दीपक निम्भल और राजपाल शाहिद ने भी अपनी चिंता रखी.

नेताओं ने कहा कि दिवाली सहित दूसरे त्योहारों के आसपास का समय कारोबार के लिहाज से बहुत अहम होता है. इस दौरान दिल्ली के बाजारों में बड़ी संख्या में ग्राहक खरीदारी करने पहुंचते हैं. ऐसे में बड़ी रैली की वजह से यातायात प्रभावित होने, जाम लगने और ग्राहकों को परेशानी होने का डर रहता है. इसका सीधा असर व्यापार पर पड़ सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Mallikarjun Kharge
'संसद भंग करो, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ', 'पब्लिक इम्पीचमेंट' से पहले बोले खड़गे
Sanjay jha
अनंत सिंह को निकालने का फैसला किसका? संजय झा ने खोला राज
दस्तक: वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार को लेकर कांग्रेस का प्लान क्या?
दंगल: CEC के खिलाफ 'जन-महाभियोग' आंदोलन का अलोकतांत्रिक स्वरूप है?
विपक्ष की महारैली को CJP का समर्थन, CEC ज्ञानेश कुमार का मांगा इस्तीफा
Advertisement

यह भी पढ़ें: सदर बाजार में कितने में मिलती है दिवाली डेकोरेशन वाली लाइट

परमजीत सिंह पम्मा ने राहुल गांधी से अपील करते हुए कहा, "मोहब्बत का संदेश दीजिए, लेकिन व्यापारियों की रोजी-रोटी और कारोबार की कीमत पर नहीं." उन्होंने कहा कि व्यापारी पूरे साल त्योहारों का इंतजार करते हैं. ऐसे में ग्राहकों की आवाजाही और सुचारु यातायात जरूरी है, वरना बाजार तक पहुंचने में दिक्कत से कारोबार पर बुरा असर पड़ सकता है.

पम्मा ने साफ किया कि व्यापारी किसी के कार्यक्रम का विरोध नहीं कर रहे. वे बस चाहते हैं कि बाजारों में कामकाज सुचारु चलता रहे और आम लोगों को परेशानी न हो. उन्होंने राहुल गांधी से व्यापारियों की भावनाओं और त्योहारों के महत्व को देखते हुए 1 नवंबर की रैली स्थगित करने पर विचार करने का आग्रह किया.

पम्मा ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने और कार्यक्रम करने का हक है, लेकिन व्यापारियों की आजीविका, आम नागरिकों की सुविधा और बाजारों की व्यवस्था का ध्यान रखना भी जरूरी है. व्यापारियों ने एक स्वर में अपील की कि त्योहारों के इस अहम समय में ऐसा कदम न उठाया जाए, जिससे ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हो और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़े.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जेडीयू में बढ़ा तनाव, MLC चुनाव में जीत के बाद नीरज कुमार ने ललन सिंह पर साधा निशाना |
    यूपी के स्कूलों को धमकी मामले में एक्शन, फर्जी ईमेल आईडी बेचने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार |
    स्पेन में दो हाई-स्पीड ट्रेनों की भीषण टक्कर, 68 लोगों की मौत |
    ब्रह्मोस मिसाइल होगी और घातक... रेंज बढ़कर दोगुनी हो जाएगी, टेस्टिंग अगले साल |
    ब्रिटिश रिपोर्ट का दावा- पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 14.6% से घटकर 1.7% हुई |
    गजब के चोर! सड़क किनारे खड़ा पूरा ट्रक मिनटों में गायब, पुर्जा-पुर्जा खोलकर बेचते थे, अब पुलिस के हत्थे चढ़े, Video |
    ईरानी कंपनी और कराची पोर्ट के विवाद में पिस रहे 6 भारतीय, पाकिस्तान में 7 महीने से जहाज में कैद |
    जयंत चौधरी के इलाके में BJP रही सुपरहिट, जानिए MLC चुनाव में कौन सहयोगी कितना काम आया? |
    IPL 2027: मुंबई इंडियंस ने लिया बड़ा फैसला, लसिथ मलिंगा समेत इन कोचों से तोड़ा नाता |
    Karwa Chauth Styling Tips: ओल्ड फैशन चूड़ा छोड़ें, सुहाग के जोड़े के साथ खूब जचेंगे झुमके वाले कंगन, साड़ी और लहंगे के साथ ऐसे करें स्टाइल
    Advertisement