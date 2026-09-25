'2 घंटे पहले मुश्ताक से मिला, अब वो नहीं रहे', इमोशनल हुए राजपाल, सनी देओल ने भी जताया शोक

बॉलीवुड एक्टर मुश्ताक खान अब हमारे बीच नहीं रहे. वेलकम, गदर, आशिकी, मुझसे शादी करोगी, स्त्री 2 जैसे फिल्मों में काम कर चुके मुश्ताक ने 75 की उम्र में अंतिम सांस ली. वो कैंसर से जंग हारे. सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्स मुश्ताक के निधन पर शोक जता रहे हैं. कॉमडियन राजपाल यादव ने इंस्टा पर इमोशनल पोस्ट लिखकर मुश्ताक को याद किया है.

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राजपाल का इमोशनल पोस्ट

गुरुवार को राजपाल यादव ने इंस्टाग्राम पर मुश्ताक खान की एक तस्वीर शेयर की. उनकी मौत पर दुख जाहिर करते हुए लिखा, आज दोपहर मैं मुश्ताक भाई से मिलने गया, उनसे बातें की, उन्होंने मुझे देखा, मुझसे हाथ भी मिलाया और हमारी सारी बातें वह सुन रहे थे और रिएक्ट भी कर रहे थे. मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि दो घंटे पहले मैं जिनसे मिला, जिनसे हाथ मिलाया, वो अब हमारे बीच नहीं हैं. ऊपर वाले के फैसले के आगे हम सब नतमस्तक हैं. मुश्ताक भाई हमेशा एक लोकप्रिय इंसान और अभिनेता थे, है और रहेंगे. आपको बड़े दुखी दिल के साथ भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.

सोशल मीडिया पर राजपाल का मुश्ताक से मुलाकात का वीडियो भी सामने आया है. इसमें मुश्ताक अस्पताल के बेड पर हैं. उन्होंने राजपाल से हाथ मिलाया. राजपाल एक्टर को सहज महसूस कराते हैं. उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि वो एकदम ठीक हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि आपकी विलपावर बहुत मजबूत है. दिल, फेफड़े सब कुछ अच्छे हैं. आप ठीक हो जाएंगे. दोनों एक्टर्स की इस मुलाकात को देखकर फैंस इमोशनल हो रहे हैं. यूजर्स ने मुश्ताक की आत्मा को शांति मिलने की दुआ की है.

क्या हुआ था मुश्ताक को?

जानकारी के मुताबिक, मुश्ताक करीब 15 दिनों से मुंबई के नानावती अस्पताल में एडमिट थे. उनके बिजनेस पार्टनर शिवम यादव के मुताबिक, मुश्ताक को पांच साल पहले लंग कैंसर का पता चला था. तब वो ठीक हो गए थे. लेकिन हाल ही में कैंसर फिर से लौटा. उनका कैंसर लास्ट स्टेज पर था. मुश्ताक अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं. उनके कई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में थे.

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सनी देओल ने जताया शोक

सनी देओल ने भी मुश्ताक को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है. उन्होंने दिवंगत एक्टर की फोटो शेयर कर लिखा- मुश्ताक खान के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ. वो एक अच्छे इंसान और शानदार एक्टर थे. उनके साथ काफी अच्छा वक्त बिताया है उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं. भगवान उन्हें इस मुश्किल समय में हिम्मत दे.

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